Банк «Россия» зарабатывает на платежах граждан за ЖКХ не менее двух миллиардов рублей в год. Об этом говорится в материале The Bell и «Проекта» про Юрия Ковальчука — друга президента России Владимира Путина и акционера банка «Россия».

Около 150 организаций в разных регионах центральной России собирают платежи за жилищно-коммунальные услуги через банк «Россия». Также через него идут платежи населения за газ почти по всей стране.

«Россия» берет за свои услуги от 0,3% до 2,5%. Это выше средней комиссии по стране, которая составляет 0,4%. Коммунальные комиссии должны приносить «России» не менее двух миллиардов рублей в год, подсчитал The Bell.

«Проект» и The Bell считают, что «Россия» стала коммунальным банком, так как многие поставщики услуг, за которые банк получает комиссию, входят в группу «Интер РАО». Ее возглавляет сын Юрия Ковальчука Борис Ковальчук.

По данным «Проекта» и The Bell, банк «Россия» стал крупнейшим страховщиком Крыма. С 2020 года ему официально принадлежит компания «Крыммедстрах», которая выдает большую часть полисов ОМС в Крыму. С ней сотрудничают 87 медицинских организаций из 108, зарегистрированных в регионе.

У «России» также есть бизнес-интересы в винодельческой отрасли Крыма. В 2017 году «дочка» банка за 1,5 миллиарда рублей купила завод шампанских вин «Новый свет». Также банк связан с винодельней «Инкерман» и является основным претендентом на покупку винодельческого предприятия «Массандра».

Ранее «Проект» написал, что близкая подруга Владимира Путина Светлана Кривоногих, которая может быть матерью его третьей дочери, получила долю (2,8%) в банке «Россия». Пресс-секретарь президента России назвал публикацию «Проекта» голословной и малоубедительной.

Также «Проект» и The Bell рассказали, что друг Путина Николай Шамалов, которому в 2018 году принадлежала одна из крупнейших долей в банке «Россия» (9,6%), в 2019-м перестал быть акционером банка. Издания связывают это с тем, что его сын Кирилл Шамалов развелся с предполагаемой дочерью Владимира Путина Катериной Тихоновой.