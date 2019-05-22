«Проект» нашел на Рублевке особняк за два миллиарда рублей, охраняемый ФСО. Его владельцы связаны с Тимченко и Ковальчуком

Дача в поселке Горки-10 Google Eatrh / DigitalGlobe

Компании, связанные с друзьями президента РФ и , владеют крупным земельным участком на Рублево-Успенском шоссе, который охраняет Федеральная служба охраны (ФСО). Об этом в своем расследовании рассказывает издание «Проект».

Участок площадью шесть гектаров находится в поселке Горки-10. На нем расположены три дома, скрытых среди высоких сосен, несколько искусственных прудов, высаженные ели, вертолетная площадка. Площадь самого большого дома составляет 2,2 тысячи квадратных метров, площадь второго — 1,2 тысячи квадратных метров (площадь третьего неизвестна). В 2012 году, по данным «Проекта», дача оценивалась в 2,3 миллиарда рублей; с 2013 года на ее благоустройство потратили 733,5 миллиона рублей.

До 2001 года участок принадлежал государству, затем его владельцем стал Михаил Ковальчук. В 2011 году участок перешел к некоммерческому партнерству «Возрождение традиций и культуры загородного отдыха». Владельцами партнерства значатся компании «Айпэкс» и «Тартэкс», которые в свою очередь принадлежат офшору с Британских Виргинских островов Girard Finance Limited. «Проект» утверждает, что «Айпэкс» и «Тартэкс» связаны с Тимченко и Ковальчуком.

Согласно материалам Росавиации, на которые ссылается «Проект», дача находится под охраной ФСО. О том, что территорию охраняет ФСО, изданию также сообщили бывший рабочий дачи и сотрудник строительной компании «УК Кредо», специализирующейся на президентских резиденциях. Помимо этого, отмечает «Проект», от особняка проведена спецсвязь к государственной резиденции, где расположена ледовая арена. Также возле дачи работают «глушилки», не позволяющие радиоуправляемым дронам подлететь к территории.

«Проект» ставит дачу в Горках-10 в один ряд с объектами недвижимости в разных регионах России, которые Владимир Путин может использовать как резиденции. Речь идет об официальных и неофициальных резиденциях, а также о виллах, владельцы которых связаны с Юрием Ковальчуком и другими акционерами банка «Россия».

Один из местных жителей сообщил «Проекту», что в Горках-10 «ходят слухи» о том, что дача — это резиденция президента России. При этом, отметил собеседник, раньше он никогда не видел здесь кортежа Владимира Путина, лишь один раз сюда прилетал вертолет.

В ФСО и пресс-службе президента не ответили на вопросы журналистов о даче в Горках-10. В Управделами президента в ответ на вопросы «Проекта» предложили проверить список организаций, подведомственных управлению.

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Пересказал Александр Бакланов