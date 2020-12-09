Николай Шамалов лишился акций банка «Россия». Вероятно, после развода его сына с дочерью Путина

Один из друзей президента России, соучредитель дачного кооператива Николай Шамалов перестал быть крупным акционером банка «Россия», выяснили The Bell и «Проект».

Николай Шамалов не указан в списке крупных акционеров банка в итоговом отчете «России» за 2019 год. Хотя в отчете, выпущенном по итогам 2018 года, он фигурировал как владелец одной из крупнейших долей: 9,643%.

Журналисты допустили, что долю Шамалова могли распределить между другими акционерами. Кроме того, у Шамалова могла остаться часть акций — «Россия» раскрывает только акционеров с долей больше 5%.

Издания считают, что Николай Шамалов расстался с акциями «России» после того, как в 2017 году его сын Кирилл Шамалов развелся с предполагаемой дочерью Владимира Путина Катериной Тихоновой.

7 декабря издание «Важные истории» выпустило расследование о Кирилле Шамалове, основанное на его электронных письмах, переданных журналистам анонимным источником. В письмах говорилось о женитьбе Кирилла Шамалова и Катерины Тихоновой, многомиллионых вложениях в недвижимость, а также об его участии в бизнесе.

Среди прочего в расследовании утверждалось, что Кирилл Шамалов в 2013 году купил за 100 долларов 3,8% акций «Сибура» (сам Шамалов оценивал этот пакет в 380 миллионов долларов). Первоначально в «Сибуре» называли эту информацию неверной, но затем признали, что Шамалов заплатил за акции 100,02 доллара, а, кроме того, взял на себя часть долга компании Themis Holdings, владевшей акциями «Сибура».