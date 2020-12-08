«Сибур» подтвердил, что Кирилл Шамалов получил 3,8% акций компании за 100 долларов

Зампред правления и член совета директоров компании «Сибур», бывший зять президента России Кирилл Шамалов действительно заплатил 100,02 доллара за 3,8% акций компании, подтвердил глава «Сибура» Дмитрий Конов. При этом, по его словам, сделка содержала еще несколько условий.

Как пояснил Конов, акции были переданы Шамалову в рамках программы мотивации для топ-менеджмента и цену в 100 долларов «некорректно считать отражением стоимости». По словам Конова, Шамалов, как и другие топ-менеджеры, участвовавшие в программе, взял на себя пропорциональную часть долга компании Themis Holdings, владевшей акциями «Сибура».

Со ссылкой на источник РБК также пишет о другом условии для Шамалова — отказа от компенсации в рамках предыдущей программы мотивации, которая действовала при .

Как напоминает РБК, четыре топ-менеджера «Сибура» (Шамалов в их число не входил) впервые стали совладельцами компании после ее продажи Леониду Михельсону в 2010 году, суммарно они получили 5% акций. В 2013 году эти четыре менеджера, к которым присоединился Шамалов, резко нарастили свою долю в «Сибуре» — до 17,5% на пятерых.

Шамалов пришел в «Сибур» в 2008 году. Пакет в размере 3,8% акций он получил в июне 2013 года. Издание «Важные истории», выяснившее, что он заплатил за эти акции 100 долларов, обратило внимание, что это произошло спустя несколько месяцев после того, как он женился на предполагаемой дочери президента РФ Владимира Путина Катерине Тихоновой.

Сам Шамалов оценивал рыночную стоимость принадлежащих ему акций в 380 миллионов долларов.