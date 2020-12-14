Дочка банка «Россия» купила винный завод «Массандра» у властей Крыма. Ее соперником на аукционе было юрлицо с уставным капиталом в 10 тысяч рублей

Дочерняя структура банка «Россия», ООО «Южный проект», купила винный завод «Массандра».

«Южный проект» заплатил за «Массандру» на электронном аукционе 5 327 177 000 рублей. Стартовая цена составляла 5 300 674 000 рублей, шаг аукциона — 26,5 миллиона. Таким образом, дочка «России» получила завод по цене, лишь на один шаг превышающей стартовую.

Единственным соперником победителя на торгах было ООО «Эстэйт Групп» из Москвы, созданное в октябре 2020 года с уставным капиталом в 10 тысяч рублей.

Ранее завод принадлежал властям Крыма.

Завод «Массандра» был построен в 1894 году. Сейчас предприятие владеет 4 тысячами гектаров виноградников на 180 километрах крымского побережья.

В 2017 году структуры «России» приобрели крымский завод шампанских вин «Новый свет» за 1,5 миллиарда рублей.

Банк «Россия» контролируется другом президента Владимира Путина Юрием Ковальчуком.