Александр Неменов / AFP / Scanpix / LETA

Фильм «Дворец для Путина. История самой большой взятки» посмотрели 26% жителей России. Об этом свидетельствуют данные .

Еще 10% россиян сообщили, что не видели фильм, но знакомы с его содержанием, 32% что-то слышали о нем без подробностей. Ничего не знают о фильме 31% респондентов. Лучше всего знакомы с фильмом молодые люди — в возрастной группе от 18 до 24 лет его посмотрели 37%, в то время как среди людей старше 55 лет эта доля составляет только 23%.

Менее пятой части посмотревших фильм или слышавших о нем (17%) уверены, что все сказанное в нем — правда. Более трети (38%) полагают, что изложенная в фильме информация похожа на правду, но ее достоверность оценить сложно. Почти столько же (33%) уверены, что в фильме показана неправда. Доля тех, кто полагает, что авторы фильма лгут, увеличивается с возрастом — от 11% в группе 18-24 года до 49% в возрасте от 55 лет.

Почти треть опрошенных (29%) считают, что Владимир Путин никогда не злоупотреблял властью. Еще 24% уверены, что даже если такие обвинения правдивы, при нем страна стала жить лучше. 17% считают, что Владимир Путин точно виновен в злоупотреблениях, 25% — что он виновен в той же мере, как и другие высокопоставленные чиновники.

Фильм «Дворец для Путина. История самой большой взятки» вышел 19 января. В нем утверждается, что под Геленджиком для президента построена трехэтажная резиденция — и что ее строительство обошлось в 100 миллиардов рублей. Сам Владимир Путин заявлял, что ни ему, ни его родственникам резиденция никогда не принадлежала. Бизнесмен Аркадий Ротенберг через 10 дней после выхода фильма заявил, что территория принадлежит ему и что на ней строится апарт-отель.

Сейчас у видео на ютьюбе 110 миллионов просмотров. Исследовательская компания Mediascope в конце января (тогда счетчик на ютьюбе показывал 100 миллионов просмотров) оценивала охват аудитории фильма в 21,2 миллиона россиян старше 12 лет (17% населения страны). При этом более двух минут фильма посмотрели 11,6 миллиона человек, а до конца его досмотрели 3,4 миллиона. Более половины зрителей (60%) приходилось на крупные города.

Григорий Левченко