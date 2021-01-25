«Все скомпоновали и решили этими материалами промыть мозги граждан» Путин на встрече со студентами семь минут отвечал на вопрос о дворце в Геленджике. Полная расшифровка

Михаил Климентьев / Pool / ТАСС / Scanpix / LETA

Президент России Владимир Путин в честь Дня студента, который в России отмечается 25 января, провел видеоконференцию со студентами. На ней ему, в частности, задали вопрос о фильме про дворец в Геленджике, который, по данным авторов расследования, построен для Путина. Вот что ответил президент.

— Меня зовут Чемезов Данил, я студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университета. Хотел бы начать с того, что студенты сегодня не смотрят телевидение, и основным источником информации является сеть интернет. Мы, конечно, понимаем, что всему верить нельзя, так как контент интернета абсолютно полярный. Но сейчас в топе видеохостинга YouTube находится фильм-расследование о том, что у вас якобы имеется дворец в Геленджике. Владимир Владимирович, правда ли это?

— Смотрите. Я не смотрел этого фильма, просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации. Но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли. Сразу хочу ответить на ваш вопрос: ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало . Никогда. Это первое.

Второе, что хотел бы сказать вам и другим людям, которые сегодня здесь на встрече присутствуют. Вы все люди молодые. У кого-то, здесь уже есть студенты старших курсов, может быть, здесь аспиранты даже есть, у кого-то есть семьи, а у кого-то эти семьи только будут созданы, чего я вам от души желаю. И желаю вам детей побольше. Но вы знаете, что в современном мире — это с Запада к нам приходит, но тем не менее — есть такая форма заключения брака, как брачный договор. Кстати говоря, не думаю, что это хороший способ организации семейной жизни, потому что если люди вступают в брак и собираются жить вместе, вести общее хозяйство, детей иметь, то они, наверное, должны доверять друг другу. Но тем не менее, жизненные ситуации разные, и это тоже возможно, это распространяется. Ну так вот. Даже люди, которые еще имущества-то не имеют хоть как-то свои отношения фиксируют на бумаге. В современном мире, когда речь идет об объектах, которые стоят миллионы, а может быть миллиарды, ведь всегда где-то хоть как-то на протяжении длительного времени — а эта, кстати говоря, информация уже муссируется на протяжении более чем 10 лет — так или иначе, сейчас просто удобный случай, все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан, и запустили это в интернет , фильмы какие-то, видеопрограммы.

Ну так вот. На протяжении 10 лет что-то должно было остаться, хоть какие-то оформления каких-то земельных участков, какие-то проводки финансовые, ну хотя бы какие-то оформления у нотариуса. И там тоже следы должны остаться, в нотариальных книгах, в электронном виде. Вместо всего этого что? Ну вот разместили мою фотографию или мое плавание стилем баттерфляй — я так корявенько, но иногда люблю так поплавать — в каком-то бассейне, где я никогда не был. И не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну в таких случаях это просто компиляция, монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: «Скучно, девочки». Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще.

Люди, которые там упоминаются. Я кого-то знаю, кто-то является моим приятелем, бывшим коллегой. Какие-то дальние родственники, какие-то знакомые. Есть люди, которых я вообще не знаю, которые там упоминаются. Вообще. Просто никогда их не видел в глаза, не знаком с ними. Понимаю, что им не очень хочется близко со мной вставать, потому что кто рядом ни появится, на того сразу санкции накладывают.

Да, кстати, эти люди — некоторые из них, которых я хорошо знаю, — давно занимаются бизнесом, еще до встречи со мной и знакомства со мной. Из всего, что там я видел, я заинтересовался только одним — но не бизнесом, не как бизнесом, а как видом деятельности. Виноделием. Вот очень хороший бизнес, благородный. Там один из моих знакомых хороших со своим партнером… Партнер из жизни ушел уже — его доля, как мне известно, досталась его сыну по наследству. Так вот, они занимаются небольшим предприятием.

Кстати говоря, уже от темы отойду, у нас вообще виноделие развивается неплохо, тоже вид деятельности хороший. Может в сельхозвузах меня в этом смысле поддержат. Мы закон приняли очень хороший недавно по этому поводу. В этой связи — не как бизнесом, а как видом деятельности — я бы, наверное, когда-нибудь этим позанимался. У меня советник есть, Борис Титов, который является владельцем «Абрау Дюрсо». Крупная наша компания с хорошим бэкграундом, еще князю Голицыну, по-моему, принадлежало вот это все. Он [Титов] у меня сейчас советник. Я когда работу закончу, может, пойду работать советником к нему. Но не как бизнесмен, а как специалист в области права. Вот сейчас мы закон приняли, я в этом кое-что начинаю понимать.

Но бизнес меня никогда не интересовал . Не потому что это плохо. Наоборот, нет — это очень благородное занятие, особенно если думать о социальной стороне бизнеса, о создании рабочих мест, о достойной заработной плате, о развитии отраслей экономики. Это очень здорово и очень полезно, но это не мое совсем. Некоторые мои коллеги — ну, например, президент [США Дональд] Трамп. Он известный бизнесмен. Или бывший президент [Петр] Порошенко в Украине. Он, даже будучи президентом, занимался бизнесом, открывал офшорные компании, счета в офшорах. Хочу закончить ответ тем, с чего начал — я не занимался этим ни-ког-да . Мне кажется этого достаточно, можем вернуться к этой теме если это представляет интерес, но можем перейти и к следующему вопросу.