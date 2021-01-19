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Цех обработки яиц или копчения колбас? Попробуйте угадать, чего нет во «дворце Путина»

Пока Алексей Навальный сидит в СИЗО, его Фонд борьбы с коррупцией* выпустил новое расследование про Владимира Путина, а точнее — про его «дворец» в Геленджике. На эту постройку, по данным ФБК, потрачены около 100 миллиардов рублей. И судя по расследованию, во «дворце» есть вообще все! Но чего-то ведь там все-таки нет? Попробуйте угадать.

*ФБК признан в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Мы указываем это по требованию властей. Кстати, законы об «иностранных агентах» могут угрожать и лично вам.

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Фото: Scanpix / LETA; в анонсе: palace.navalny.com