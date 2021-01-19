Перейти к материалам
новости

Есть у Путина дворец или нет? Отвечает Дмитрий Песков

Источник: Meduza
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков <a href="https://t.me/pdmnews/37306" target="_blank">заявил</a> изданию «Подъем», что у Владимира Путина «нет никаких дворцов». Так он прокомментировал <a href="https://meduza.io/feature/2021/01/19/fbk-opublikoval-ogromnoe-rassledovanie-o-dvortse-putina-v-gelendzhike-vot-glavnoe-iz-dvuhchasovogo-filma-o-stroitelstve-tsenoy-v-100-milliardov" target="_blank">фильм</a> Фонда борьбы с коррупцией*, в котором утверждается, что для Владимира Путина в Геленджике построили дворец стоимостью 100 миллиардов рублей. *ФБК признан в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Мы указываем это по требованию властей. Кстати, законы об «иностранных агентах» могут угрожать и <a href="https://meduza.io/feature/2020/12/28/budte-gotovy-podatsya-v-inoagenty-inache-shtraf-i-vozmozhno-pyat-let-tyurmy" target="_blank">лично вам</a>.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил изданию «Подъем», что у Владимира Путина «нет никаких дворцов». Так он прокомментировал фильм Фонда борьбы с коррупцией*, в котором утверждается, что для Владимира Путина в Геленджике построили дворец стоимостью 100 миллиардов рублей. *ФБК признан в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Мы указываем это по требованию властей. Кстати, законы об «иностранных агентах» могут угрожать и лично вам.

Фото в анонсе: Алексей Никольский / Pool / ТАСС / Scanpix / LETA