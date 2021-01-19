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Есть у Путина дворец или нет? Отвечает Дмитрий Песков
15:57, 19 января 2021
Источник: Meduza
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявил
изданию «Подъем», что у Владимира Путина «нет никаких дворцов». Так он прокомментировал
фильм
Фонда борьбы с коррупцией*, в котором утверждается, что для Владимира Путина в Геленджике построили дворец стоимостью 100 миллиардов рублей. *ФБК признан в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Мы указываем это по требованию властей. Кстати, законы об «иностранных агентах» могут угрожать и
лично вам
.
Фото в анонсе: Алексей Никольский / Pool / ТАСС / Scanpix / LETA
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