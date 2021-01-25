«Путин уж точно не увлечен туалетным ершиком» Дмитрий Киселев в «Вестях недели» посвятил 43 минуты «якобы дворцу Путина», Навальному и протестам. Кратчайший пересказ

23 января на улицы вышли сторонники беспорядков, они пытались — на Западе за такое скорее пристрелят. Любые многолюдные акции из-за пандемии запрещены, но Навальный призвал выйти на улицы (сам он комфортно сидит в тепле в «Матросской тишине»). Германия забросила Навального в Россию с информационной бомбой, чтобы вызвать беспорядки. Вероятно, в Германии Навальному дали текст якобы его расследования про якобы близ Геленджика — и он сделал корявый перевод с английского, вызывающий хохот. Странностей в выпущенной «клюкве» много. Самому Путину роскошь не нужна, для него это не круто. Ему некогда Путин вообще не курит. Для него отдых — уйти в тайгу в одежде лесника или в глушь на рыбалку. И Путин уж точно не увлечен туалетным . Он собрал Россию из распада и провел не через один кризис, так, что мы оказались в более достойном положении, чем любая западная страна — вот что для него круто. Под Геленджиком точно не дворец Путина. Похожие дворцы есть у состоятельных людей, в том числе построенные на коррупционные деньги. За коррупцию у нас сажают — в том числе самого Навального по . Как политик он пустое место. На Западе говорят, что Навальный — альтернатива Путину, но не Западу решать. Навальный может нести лишь развал и нищету, как на Украине. Политик на уровне ершика. Он втягивает в политику детей, словно политический педофил.

Полностью выступление Дмитрия Киселева в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» доступно по этой ссылке.

Пересказал Александр Бакланов Фото в анонсе: «Россия 1»