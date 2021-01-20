Проходим мимо аквадискотеки прямиком к складу грязи. Это мем-экскурсия по «дворцу Путина»

Новое расследование про «дворец Путина» в Геленджике набрало уже 19 миллионов просмотров. Но есть люди, которые предпочитают знакомиться с содержанием таких расследований с помощью мемов.

Для них — эта мем-экскурсия по «дворцу».

Важное замечание: твитов в этом материале так много, что, возможно, страница будет загружаться дольше обычного. Наберитесь терпения — оно того стоит.

Сначала пройдемся по цокольному этажу, где расположены спа-зоны, парикмахерская, бассейн и прочие помещения для водных процедур. А еще — аквадискотека! Вещь не самая распространенная, поэтому каждый видит ее по-своему.

Что это вы видите вдалеке? Склад грязи? Нет уж, сначала пожалуйте в цех обработки яиц!

Ну вот мы и добрались до жемчужины цокольного этажа — склада грязи. Постарайтесь ничего не трогать!

Осмотр цокольного этажа закончен! Переходим на первый, с читальней и музыкальной гостиной.

Идем дальше — к домашнему театру, кальянной и казино.

Остался второй этаж, личная зона хозяина со спальней, гостиными и комнатами отдыха. Туда мы заглядывать не будем — а то будет совсем как в популярных шоу.

Заблудились? Не можете найти выход? Вам на помощь спешит тред «комнаты в „дворце Путина“ как наряды Филиппа Киркорова». Ведь что может быть наглядней?

Фуф! Ну вот мы и выбрались из «дворца». Какие впечатления?