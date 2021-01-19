«Когда в симсе строишь дом с кодом на деньги»: на что похож «дворец Путина» из нового расследования ФБК. Только мемы

Алексея Навального опубликовал новое расследование — на этот раз оно посвящено «дворцу Путина», построенному в Геленджике. В расследовании рассказывается о том, как выглядит дворец изнутри, и какие здания есть вокруг него.

По подсчетам ФБК, строительство «дворца» обошлось в 100 миллиардов рублей. На что же можно потратить столько денег? Ну, например, на склад грязи.

Что? Вам не нужен склад грязи?! Ну тогда вам жизненно необходима кальянная (пусть и с шестом).

А еще — комната с игровыми автоматами и зал с танцевальным ковриком. Куда уж без них!

На худой конец, можем предложить ванную с уютными креслами.

Но главное, что приходит на ум, когда смотришь на фотографии и схемы «дворца Путина», — игра Sims, в которой нужно обустраивать жилище своего персонажа. Обычно там не разгуляешься, но если ввести чит-код на очень много симолеонов (местных денег), можно понастроить ого-го!

P.S.

А вот и само расследование ФБК выпустил расследование о «дворце Путина» в Геленджике. Он обошелся в 100 миллиардов рублей