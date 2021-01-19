ФБК выпустил расследование о «дворце Путина» в Геленджике. Он обошелся в 100 миллиардов рублей

Алексея Навального выпустил расследование о «дворце Путина», построенном в Геленджике. В двухчасовом фильме рассказывается об истории резиденции, на возведение которой, по данным ФБК, было потрачено 100 миллиардов рублей, и показываются ее интерьеры.

Нам говорили, что это невозможно. Что это самая большая тайна, самый охраняемый в России объект. Но мы сильно старались, и у нас получилось. Сегодня мы покажем вам главный путинский секрет — его дворец. Мы покажем его снаружи и изнутри. Мы публикуем его архитектурные планы — от расстановки мебели до вентиляционных решеток. Каждое помещение, каждый коридор, каждый квадратный метр — отныне достояние общественности. С этого момента миллионы россиян смогут побывать дома у Путина.