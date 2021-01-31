Аркадий Ротенберг рассказал в «Вестях недели» о своем (а не Путина) дворце в Геленджике. Кажется, при этом он отчасти подтвердил расследование Навального

Фильм Навального про «дворец Путина» — это иностранная диверсия. В нем нет правды. Его закадровый текст написан изначально по-английски, а его монтажом занимались иностранцы. Путин в этом многострадальном дворце ни разу в жизни не был. По принципу геббельсовской пропаганды: толпе надо проще. Это развод лохов. Всех мучает вопрос: кто настоящий владелец дворца? Это известный человек. Строитель, который возводит крупнейшие объекты на просторах России. Миллиардер, проекты которого вызывают санкционные судороги у иностранных политиков. Это . Большая стройка под Геленджиком тоже его. Ротенберг обратил внимание на это место после строительства Крымского моста. Объект сложный: изначально , приходится переделывать . Но в 2023 году там откроют шикарный апарт-отель. Теперь он разрекламирован на весь мир, привлечет много туристов. Как бизнесмен под санкциями Ротенберг не афиширует свои активы, но и не скрывает их. Он создает сеть санаториев и гостиниц — кроме Геленджика, у него есть объекты в Сочи, в Крыму, на Дальнем Востоке. А на Алтае миллиардер хочет построить горнолыжный курорт. Объект в Геленджике — это деньги, которые не ушли за рубеж. Это не первый и наверняка не последний проект Ротенберга, который вызывает споры. Скандалы только подпитывают азарт бизнесмена.

Полностью сюжет «России 1» про дворец можно посмотреть здесь.

Пересказала Ольга Корелина Фото в анонсе: «Россия 24» / Youtube