Бизнесмен Александр Пономаренко, которого Навальный назвал официальным владельцем «дворца Путина», заявил, что не связан с этим объектом

Совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко, которого политик Алексей Навальный назвал официальным владельцем «дворца Путина» под Геленджиком, давно не имеет к этому объекту отношения. Об этом Forbes сообщила пресс-служба Шереметьево.

Пономаренко вышел из проекта в марте 2016 года и не располагает данными о его статусе, отметила пресс-служба.

Пономаренко рассказал о покупке объекта, известного как «дворец Путина», в 2011 году. Он объяснил это бизнес-интересами в сфере недвижимости. Пономаренко не назвал сумму покупки, но заявил, что информация «Коммерсанта» о 350 миллионах долларов «близка к правде».

Навальный в расследовании о «дворце» заявил со ссылкой на отчетность компании-покупателя, что Пономаренко купил дворец не за 350 миллионов, а за 350 тысяч долларов. По мнению политика, это свидетельствует о том, что сделка была фиктивной.

Навальный также сообщил, что, по официальной версии, Пономаренко остается владельцем «дворца». Объект сейчас оформлен на российскую фирму «Бином». В системе СПАРК не раскрываются имена ее владельцев; указано лишь, что это граждане России. Но «Русская служба Би-би-си» в ноябре 2020 года писала, что единственным владельцем «Бинома», данные о котором есть в системе СПАРК, является Александр Пономаренко.

Расследование Алексея Навального о «дворце Путина» вышло 19 января. На данный момент фильм о «дворце» набрал уже почти 92 миллиона просмотров на ютюбе.

В расследовании говорится, что президент России Владимир Путин использует в качестве одной из резиденций закрытый объект под Геленджиком, строительство которого обошлось в 100 миллиардов рублей. По данным ФБК, проект финансировали друзья Путина и связанные с ними компании.

25 января Путин заявил, что «дворец» не принадлежит ни ему самому, ни его родственникам. 26 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что владельцами объекта «очевидно, являются предприниматели», имена которых Кремль не имеет права разглашать.

ФБК отметил, что не называл Путина собственником «дворца». Фонд также подчеркнул, что «не бывает над домами бизнесменов бесполетных зон, не строят их сотрудники ФСО и не охраняют сотрудники ФСБ; перед домами бизнесменов не закрывают море, даже для рыбацких лодок». Песков посоветовал адресовать вопросы о закрытых зонах вокруг «дворца» в ФСБ и ФСО.