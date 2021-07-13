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Стань агентом лета!

шапито

«Интурист» Евгений Горбунов поет синюю песенку (а затем отправляется в гости к коллекционеру полиэтиленовых пакетов). Премьера клипа в марафоне «Агенты лета»

Источник: Meduza

На «Медузе» продолжается музыкальный марафон «Агенты лета». Ежедневно по будням мы публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов, которым небезразлична судьба нашего издания. Оформить регулярное пожертвование «Медузе» можно тут.

Новый участник марафона — Евгений Горбунов, основатель и участник групп NRKTK, Stoned Boys, Interchain, «ГШ» и своего сольного проекта «Интурист» (до сих пор не можем выбрать, какой из этих коллективов любим больше!). А кроме того, он автор музыки к подкасту «Творческие планы», выходившему на «Медузе».

В ноябре прошлого года «Интурист» выпустил альбом «Комфорт». По такому случаю мы записали с Женей очень смешной и меломанский выпуск подкаста, в котором он феерично исполнил песню «Товарищ Криминал», используя сэмплы своего голоса и звуков батареи.

А сегодня в рамках марафона «Агенты лета» Горбунов представляет клип на другую композицию с «Комфорта» — «Синюю песенку». Это величественная ода истинного алко-эстета, выполненная в излюбленном «Интуристом» жанре абсурдистских советских телепостановок, где прогулка по весеннему снегу с риторическим вопросом «Вам делать что ли нечего?» сменяется посещением квартиры скромного коллекционера полиэтиленовых пакетов.

Евгений Горбунов

Сложно восстановить в памяти, как именно родилась идея этого видео, но точно помню, что в какой-то момент мы с режиссером клипа Пашей Клингом очень вдохновились телеспектаклями, которые снимались в огромном количестве в 1980-е. Это совершенно отдельный визуальный язык и отдельный мир еще более условных, чем в театре, выразительных средств. Нас ужасно захватила ТВ-эстетика, в результате мы вошли в эту зону комфорта так глубоко, что вышли из нее с другой стороны. Как это у нас получилось, до сих пор не понимаю, но с любовью вспоминаю в эти жаркие дни весенний снег в ботинках.

Мы поддерживаем «Медузу» в это непростое время, чтобы еще раз напомнить, что никакое клеймо, наложенное режимом, не избавит читателя от ответственности делать осознанный выбор.

Inturist
Страница марафона «Агенты лета»

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Фотография Евгения Горбунова: Талиб Шиллаев

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