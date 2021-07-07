«Очень короткий роман, как эта песня, как все мои песни» «Буерак» невозмутимо, но трогательно поет о любви. Премьера клипа в марафоне «Агенты лета»
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«Медуза» продолжает музыкальный марафон «Агенты лета». Уже второй месяц мы публикуем по будням премьеры, специальные выступления и обращения артистов, которым небезразлична судьба нашего издания. Поддержать «Медузу», оформив регулярный донат, можно тут.
Следующий участник нашего марафона — новосибирский дуэт «Буерак» Артема Черепанова и Александра Макеева, очевидные лидеры новой волны российского пост-панка.
Прошлой осенью у группы вышел пятый альбом «Компактные откровения», целиком посвященный любовным переживаниям. Сегодня «Буерак» презентует клип на одну из песен с этой пластинки — «Короткий роман». Получилась трогательная мультипликационная история о мимолетной любви и самом чудесном дне в жизни.
«Буерак»
Наш новый клип очень для нас нехарактерен. Хотя бы тем, что он анимационный, и наверное тем, что хороший. Его для нас сделала талантливая художница Аня Любимцева!
Хотим выразить слова поддержки «Медузе», для вас сейчас наступило сложное время, но как бы то ни было — нужно продолжать и не сдаваться! Держитесь, люди вас любят и поддерживают.
Страница марафона «Агенты лета»