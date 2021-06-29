«Это все пройдет, это не навсегда» Группа TihoTiho исполняет очень красивую песню в марафоне «Агенты лета»

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С начала июня на «Медузе» проходит музыкальный марафон «Агенты лета». Ежедневно по будням мы публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов по поводу ситуации с независимой прессой в России. Оформить регулярное пожертвование «Медузе» можно тут.

Сегодняшний участник марафона — коллектив TihoTiho родом из Краснодара. Наверное, наша самая любимая группа новой волны российской поп-музыки.

В описании паблика TihoTiho написано, что «Медуза» пророчит им большое будущее. И, да, мы действительно считаем, что группу ждет успех. После дебютного альбома «Калейдо» (его первая часть вышла в ноябре 2019-го, а вторая — в июле 2020 года) группа перебралась в Москву и недавно выпустила замечательный мини-альбом «Персонаж», который тоже попал в нашу музыкальную подборку.

Специально для марафона «Агенты лета» TihoTiho записали камерную лайв-версию песни «Везде» с этой пластинки. Получилась очень красивая летняя босанова. Маша, Олег, Руслан, удачи вам во всем и спасибо за поддержку!

Юлия Курбатова

TihoTiho

Когда год назад «Медуза» первый раз упомянула TihoTiho в своем материале — это было для нас знаком того, что мы на верном пути. Именно этот момент дал нам понять: «Мы все делаем правильно». «Медуза» — наш друг, и мы очень хотим поддержать друга в сложной ситуации.

Meduza

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