Рептилоид Кукушкин, грустный танцор Джарвис и песня про Данилу Багрова «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: Джарвис Кокер слушает хаус, Никита Кукушкин крадет вокалистку Cream Soda, Краснодар фантазирует на карантине, а также песни про киногероя Данилу Багрова и киноактера Олега Меньшикова. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и (та-дам, этот день наконец настал!) Spotify .
Cream Soda «Сердце лед»
Тандем ярославских электронщиков с командой Александра Гудкова уже давно стал синонимом успешного вирального контента. Ну а Никита Кукушкин вновь подтверждает статус большого актера.
Jarv Is… «House Music All Night Long»
По общему мнению, лучшая работа Джарвиса Кокера со времен Pulp. Фирменные британские эстетство и меланхолия выходят на новый круг.
Слушать альбом «Beyond the Pale» целиком: все платформы
Tihotiho «Фантазия»
Новая российская поп-музыка из Краснодара с большим будущим. Безупречные мелодии, насыщенные аранжировки — стильно и красиво, и вовсе не тихо-тихо.
Слушать альбом «Калейдо, часть 2» целиком: все платформы
Лианн Ла Хавас «Canʼt Fight»
Изящный добротный соул от уроженки Лондона греко-ямайских корней, с которой дружил и восторгался покойный Принс. Среди прочего на альбоме есть хороший кавер на Radiohead.
Слушать альбом «Lilliane La Havas» целиком: все платформы
ГШ «То же, что и штаны»
Час студийных импровизаций от московских авангардистов, которые они, кажется, могут играть бесконечно. Исследовать эти джемы так же увлекательно и бесполезно, как разгадывать сканворд из несуществующих слов на обложке диска.
Слушать альбом «Гибкий график» целиком: все платформы
May Wave$ «Багров»
Ростовский рэпер Даниил Мейлихов обычно избегает мата и злобы в своих треках, но 2020-й довел и его. При чем тут герой «Брата» понятно не вполне.
Слушать альбом «Dead Love 1.5» целиком: все платформы
Miyagi и Andy Panda «Tantra»
Предсказуемый блокбастер, интересный прежде всего как благотворительный жест. Перед выпуском владикавказские рэперы объявили сбор средств на лечение тяжелобольной девочки, фанаты пожертвовали 11 миллионов рублей, после чего музыканты выложили альбом в свободный доступ.
Послушать альбом «Yamakasi» или скачать его бесплатно можно здесь
Брутто «N21»
Пацанская лирика от бывшего участника «Каспийского груза» — мимолетный роман на танцполе и заедающий восточный мотив в рефрене.
Слушать сингл «Единственное число Женский род Прошедшее время» целиком: все платформы
Алмо «Ростов-хаус»
Посвящение Ростову от жителя Обнинска. Ироничный хаус по стопам Дорна.
Слушать мини-альбом «Хаус-будни» целиком: все платформы
Александр Залупин «Меньшиков»
Ода знаменитому актеру от самопровозглашенного отца русского гей-шансона и бывшего заключенного в маске. За ударный припев и общую музыкальность отвечает вокалист группы «Свидание» Андрей Зеберти.
Слушать мини-альбом «Вжаться» целиком: все платформы