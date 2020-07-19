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Рептилоид Кукушкин, грустный танцор Джарвис и песня про Данилу Багрова «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: Джарвис Кокер слушает хаус, Никита Кукушкин крадет вокалистку Cream Soda, Краснодар фантазирует на карантине, а также песни про киногероя Данилу Багрова и киноактера Олега Меньшикова. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и (та-дам, этот день наконец настал!) Spotify .