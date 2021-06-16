«Мы тоже агенты. Агенты древней культуры» Группа «Волга» представляет в марафоне «Медузы» песню «Посконь»

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Музыкальный марафон «Агенты лета» в поддержку «Медузы» не сбавляет темпов. Каждый день по будням на нашем сайте — премьеры, специальные выступления и обращения артистов о ситуации с независимыми СМИ в России. Оформить регулярный платеж «Медузе» можно тут.

Еще один участник марафона «Агенты лета» — уникальный коллектив «Волга», работающий в жанре, который мы для краткости назовем шаманской этно-электроникой. Группу основали в Москве в 1997 году легендарные артисты: певица Анжела Манукян, бывший гитарист «Коррозии металла» Роман Лебедев (в «Коррозии» его звали «Костыль»), лидер «Ночного проспекта» Алексей Борисов и ныне покойный художник и музыкант Юрий Балашов.

В последнее время этническая музыка (она же world music) в России переживает очередной расцвет. «Волга» — одна из тех групп, на которые ориентируется новое поколение музыкантов, составляющих это движение. Для «Агентов лета» группа поделилась свежайшим, еще нигде не издававшимся треком «Посконь»: это настоящее русско-народное рубилово, которому позавидуют и Oligarkh с Нейромонахом Феофаном.

«Волга»

У «Волги» и «Медузы» — в чем-то похожие судьбы.

Мы ведь тоже — агенты. Агенты древней культуры, агенты предков.

Мы изучаем старославянские тексты, ритуалы и обряды. Часто — дохристианские, языческие.

Мы стараемся сохранить традиции и провести людей в те сферы нашей культурной истории, куда вход закрыли самые строгие охранники.

Мощная магия ритуалов, заклинаний, заговоров, приворотов некоторым кажется опасной. Но самое главное в наших песнях — это добро. Все ритуалы, все заговоры на наших концертах — только на здоровье, на любовь, на урожай, на счастье.

Мы дарим «Медузе» свою новую песню «Посконь». Посконь — это «мужская» конопля, а эта песня — древнерусский оберег на здравие и борьбу с разного рода хворями.

Пусть здравствует и процветает «Медуза»!

Meduza

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