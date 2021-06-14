Garbage, Лорд, Дудка, Зараза и новый российский фолк «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: настоящий фолк-ривайвл в России, классический рок от Garbage и Sleater-Kinney, а также возвращение певицы Лорд.
Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и Spotify, а также присоединяйтесь к музыкальному марафону «Агенты лета» в поддержку «Медузы». Ежедневно по будням мы публикуем новые треки, специальные выступления или обращения наших любимых артистов. Поддержать «Медузу» можно здесь.
hodíla ízba «Шёл я яром» / Settlers «Лён»
Фолк в России в одночасье стал снова великим, и это восхитительно! С разницей в один день вышли сразу два замечательных альбома, на которых русские народные песни замешаны с джазом, фанком, регги, электроникой и даже рэпом. Обе группы — дебютанты с изрядными перспективами: hodíla ízba собрал в Москве дизайнер и продюсер Андроник Хачиян, а Settlers организовали в Петербурге студенты музыкального училища имени Мусоргского. Примечательно, что обе работы состоялись после участия коллективов в фестивале New / Open в Екатеринбурге, спонсируемом Фондом президентских грантов.
Слушать альбомы hodíla ízba «Ходуном» и Settlers «У заветного столба» целиком
Lorde «Solar Power»
Возвращение одной из лучших молодых певиц современности после четырехлетнего молчания, да еще и под весьма игривой обложкой (которую в некоторых странах даже подвергли цензуре), сопровождают красноречивые мемы типа «Срочная новость! У Лорд закончилась депрессия!» На заглавном сингле своего грядущего третьего альбома любительница томных песен с придыханием внезапно словила удивительно оптимистичную лениво-летнюю эмоцию, ненароком вчистую скопировав настроение главного хита Primal Scream «Loaded» 30-летней давности (некоторые в этой связи вспоминают и «Freedom» Джорджа Майкла, сыгранную на тех же трех аккордах). Бобби Гиллеспи, как истинный джентльмен, только порадовался приятному совпадению. И правильно, все гармонии уже миллион раз сыграны, что нам теперь, музыкой что ли не наслаждаться?
Garbage «Flipping The Bird»
Седьмой альбом коллектива во главе с королевой альтернативного рока девяностых неимоверно раздут — 83 минуты, 19 треков, включая уже известные синглы-довески прошлых лет и каверы на великие «Starman» Дэвида Боуи и «Because The Night» Патти Смит. Тем более удивительно, что это едва ли не лучшая работа музыкантов со времен их великого дебюта 1995 года. Ширли Мэнсон достает всей прежней страсти, ярости и стервозности, она безапелляционно костерит весь мир, смачно сквернословит, проходится по самой актуальной повестке, оставаясь при этом ярчайшей фронтвумен в группе, все еще умеющей сочинять самые крутые рок-песни на свете.
Слушать альбом «No Gods No Masters» целиком: все платформы
Поля Дудка «Письмо в бутылке»
Хрупкая вдумчивая индитроника все выше восходящей звезды, за сиянием которой так приятно наблюдать. Трек выпущен в рамках сборника музыкального блога «Тихое место» и компании ONErpm, приуроченного ко Всемирному дню океанов.
Слушать сборник «Океан» целиком: все платформы
Marina «Venus Fly Trap»
Бойкий электропоп с приставкой ретро от певицы из Уэльса Марины Диамандис, ранее известной как Marina and the Diamonds. Совсем как Кайли, но без блесток, гламура и диско.
Слушать альбом «Ancient Dreams In A Modern Land» целиком: все платформы
Зараза и GSPD «Радио „Активность“»
Танцевальный рэп-блокбастер для безумных рейвов со всеми вытекающими, новое поколение продолжает истошно плакать на техно под фатальным лозунгом «Дожить бы до 30 лет».
Слушать альбом «Психонавтика» целиком: все платформы
Sleater-Kinney «High In The Grass»
Едва ли не главная фем-группа американского инди-рока, сократившаяся до лаконичного дуэта Корин Такер и Кэри Браунштейн, выпускает уже десятую работу в своей дискографии — и это все такие же, как и 20 лет назад, безотказные и не надоедающие гитарные боевики.
Слушать альбом «Path of Wellness» целиком: все платформы
Эсперанса Сполдинг «Formwela 4»
Джазовая кудесница из Орегона — с неожиданно простой, кристально чистой и оттого полностью обезоруживающей мелодией. На гитаре аккомпанирует Кори Кинг.
«Конус Маха» «Люди»
Знойные дурачества на фоне разбитого деревенского быта под «тяжелую акустику» (по собственному определению музыкантов), в лучших своих излетах прикидывающуюся Леонидом Федоровым в юбке.
Слушать альбом «Состояние» целиком: все платформы