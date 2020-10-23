«Зеркала и лужи, мне как будто лучше» Встречайте новую звезду: москвичка Поля Дудка грустит на берегу Финского залива. Премьера клипа на «Медузе»

В России бум поп-музыки: все чаще в чартах и плейлистах на стриминговых сервисах вместо рэп-артистов (уже изрядно надоевших) встречаются другие имена: от дебютантов «Сверкай», Tihotiho, polnaluybvi и «О! Марго» — до более раскрученных Dequine, Монеточки, Клавы Коки и Zivert. Одни определяют эту волну как сделанный на коленке в спальне бэдрум-поп, кто-то — как причудливый и лихо скроенный смарт-поп, но как ни назови — это просто хорошая, красивая и нестыдная поп-музыка. Еще одно имя в этом ряду — певица Поля Дудка. Мы уже писали об ее карантинном гимне «Сидите дома», а сейчас с удовольствием презентуем новый сингл и клип «Зеркала и лужи» — изящную, грустную и хрупкую композицию о «разлуке на время зимы».

поля дудка — зеркала и лужи (lyric video) поля дудка

Поля Дудка

Я родилась в Москве и живу здесь двадцать первый год, но у меня абсолютное ощущение, что это ошибка, и родиться я должна была в Петербурге. Так, как там, я не чувствую себя нигде. Многих, если не большинство, знаковых для моей жизни людей я повстречала там. Все, что я делаю и пишу, неразлучно и тождественно с этим городом, поэтому вопросов о том, где снимать видео, у меня не возникало. Это не клип, это mood-видео — для серьезного, крутого, большого клипа я еще не созрела.

Это песня про наступающие холода и морозный воздух, про разлуку на время зимы, песня об осени на последнем издыхании, когда все умирает и уходит в спячку.

Я написала «Зеркала и лужи» в ноябре 2019 года. Трек — про состояние перед холодами и днями, когда уходишь из дома — темно, возвращаешься — темно. В моем случае, конечно, скорее сидишь дома, но вид из окна все тот же. Всепоглощающая тьма и мерзлота, а человек, который мог бы «заглушить» и «растопить» — очень далеко. Я рада, что песня выходит примерно в то же время и в тех же погодных условиях, в которых я ее написала.

Моя старая добрая подруга Маша Пермякова не так давно начала снимать на пленку и у нее отлично выходит. У Маши отличный вкус и видение людей в кадре. Обложку и видео снимали на Флотском мысе. Самый красивый берег Финского залива, на котором я когда-либо была. Песня холодная, пляж и вода в Финском в конце сентября — тоже. Но это был, кажется, самый солнечный, счастливый и терапевтический день за очень долгое время. Я бегала босиком по холодному песку, иногда гравию, и залезала в ледяную воду по пояс, а потом мы отогревались красным сухим на пирсе, наблюдали за закатом и признавались друг другу в любви. Лучшие съемки обложки.

29 ноября Поля Дудка выступит с сольным концертом в клубе «16 тонн» на Арбате в Москве.