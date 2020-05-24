Леди Гага, Бульвар Депо, «Деревянные киты», Муджус, Дамилола Карпов и Поля Дудка «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем в ультракоротком формате рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: громкие премьеры от Леди Гаги и Boulevard Depo, записанный в Южной Африке сингл СБПЧ, баттловое альтер эго Нойза МС. И даже обойдемся без мегаломанского альбома The 1975, лучшая песня с которого уже была у нас на прошлой неделе. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке». Чаще слушайте музыку в стримингах, это поможет вашим любимым музыкантам во времена концертной изоляции!
СБПЧ «Нежно»
Мир может хоть сто раз перевернуться с ног на голову, но новая песня СБПЧ все равно выйдет по расписанию. И как всегда они споют о чем-то своем, пока остальные поют об одном и том же.
Леди Гага и Ариана Гранде «Rain on Me»
Гага заходит с козырей и снова в игре, а диско-хаус начала нулевых окончательно возвращается в повестку и моду.
Boulevard Depo «Angry Toy$»
Хедлайнер новой школы русского рэпа переходит в разряд «старой крови» (так называется грядущий альбом Артема Шатохина). Тягучая, распадающаяся на пиксели затравка прилагается.
Внимание! В этой песне звучит мат. Если для вас это неприемлемо, не слушайте ее.
«Деревянные киты» «Поле чудес»
Трагичная история любви и самая душераздирающая композиция мурманских шугейз-романтиков. В шутку названа в честь известной телеигры, что только прибавило новых смыслов.
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Mujuice «Ataricon»
Бойкая стилизация под игровые приставки девяностых из саундтрека к новому сериалу «Мир! Дружба! Жвачка!», уже собравшему ворох восторженных рецензий.
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Damilola Karpow «Идеальный пациент»
Треки Нойза МС для 17-го баттла получаются один эпичнее другого, выходя уже далеко за пределы конкурса. В этом рэпер помещает себя и коллег по цеху в психбольницу и злобно стебется над каждым. По итогам баттла будет сильный альбом!
Внимание! В песне есть мат. Если для вас это неприемлемо, не слушайте ее.
Khruangbin «So We Wonʼt Forget»
Трио из Техаса, вдохновленное тайской культурой — одно из главных открытий американской инди-сцены последних лет. В песнях и клипах щемящая красота и светлая печаль.
«Монти Механик» «Сияние (Maniac Edition)»
Противиться вступительной строчке «Я плачу над мультиком, наверное, я хороший» невозможно. Записи челябинского музыканта Георгия Мишнева исправно становятся культовыми.
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Disclosure «Energy»
Будни деятельного клерка (спойлер: на самом деле он сперматозоид!) под бравурные ритмы братьев Лоуренсов и наставления проповедника Эрика Томаса.
Поля Дудка «Сидите дома»
Да-да, «карантинные гимны» достали, но и талантливые песни никто не отменял. Здесь просто шикарно замешаны духовые с битами. Будем следить за певицей!