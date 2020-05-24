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Леди Гага, Бульвар Депо, «Деревянные киты», Муджус, Дамилола Карпов и Поля Дудка «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем в ультракоротком формате рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: громкие премьеры от Леди Гаги и Boulevard Depo, записанный в Южной Африке сингл СБПЧ, баттловое альтер эго Нойза МС. И даже обойдемся без мегаломанского альбома The 1975, лучшая песня с которого уже была у нас на прошлой неделе. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке». Чаще слушайте музыку в стримингах, это поможет вашим любимым музыкантам во времена концертной изоляции!