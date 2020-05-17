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The 1975, RSAC, «Созвездие Отрезок», Pussy Riot, Einstürzende Neubauten и певица Брысь «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем в ультракоротком формате рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: пачка отличных синглов от The 1975, DenDerty и RSAC, важные альбомы от Мозеса Самни и Einstürzende Neubauten, а также дримтим украинской поп-музыки. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке». Чаще слушайте музыку в стримингах, это поможет вашим любимым музыкантам во времена концертной изоляции!