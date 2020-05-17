The 1975, RSAC, «Созвездие Отрезок», Pussy Riot, Einstürzende Neubauten и певица Брысь «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем в ультракоротком формате рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: пачка отличных синглов от The 1975, DenDerty и RSAC, важные альбомы от Мозеса Самни и Einstürzende Neubauten, а также дримтим украинской поп-музыки. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке». Чаще слушайте музыку в стримингах, это поможет вашим любимым музыкантам во времена концертной изоляции!
The 1975 «Guys»
Манчестерские поп-рокеры берут новые высоты в сочинении духоподъемных гимнов. Под такие песни стадионы должны рыдать и жечь зажигалки.
DenDerty «Чуть-чуть неловко»
Дениса Бурашникова уже начинают сравнивать с Дельфином и Муджусом. Неловко вышло лишь с тем, что из-за карантина для этой песни пока закрыты танцполы.
RSAC и «Макулатура» «Как себя вести рядом с тобой?»
Очередной дуэт Феликса Бондарева с заклятыми соратниками — эта коллаборация, возможно, менее заметна, чем «NBA» с Эллой, зато честнее и пронзительнее.
Мозес Самни «Bless me (before you go)»
Вторая пластинка американского менестреля неминуемо окажется в списках лучших альбомов по итогам года. Очень утонченная, насыщенная и размеренная запись.
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«Созвездие Отрезок» «Елизавета»
Новелла об умилительном свидании от электропоп-проекта вокалистки «Хадн дадн». Также есть версия при участии Арсения Крестителя и «Комсомольска».
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Einstürzende Neubauten «Alles in Allem»
Легенды немецкого индастриала давно остепенились — на смену шуму пришла какофония слов, звучащая в камерном исполнении как религиозная месса.
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Pussy Riot «Нож»
Надежда Толоконникова поет считалочку о домашнем насилии, пока продюсер Монеточки Витя БЦХ играет римейк «Одинокой луны» Лики Стар.
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«Бабба» «90-60-90»
Ироничные девичьи страдания от участниц Cheese People и Bajinda на фоне приключений провинциального манекенщика из Южно-Сахалинска.
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Алина Паш, Сергей Бабкин, Константин, Latexfauna, Yuko, гурт [О], Krutь «Рiзнi.Рiвнi»
Своего рода Live Aid по-украински. Сборная местных передовых поп-артистов сплоченно выступает в поддержку ЛГБТ-сообществ.
«Брысь» «Новая зима»
Певица из Краснодара внезапно выдает натуральную Янку Дягилеву. Респект за источник вдохновения, хотя апологеты русского рока наверняка будут воротить нос.
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