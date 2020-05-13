Сначала было грустно, теперь чуть-чуть неловко Послушайте новый танцевальный хит DenDerty. Премьера клипа на «Медузе»

DenDerty — не дебютант, но новый герой российской электронной сцены. Под этим псевдонимом выступает 31-летний Денис Бурашников из Йошкар-Олы, профессионально зарабатывающий музыкальным продакшеном (например, он пишет музыку для рекламы и видеоигр). В своем сольном проекте он сочиняет очень бойкие, практически идеально скроенные и максимально искренние поп-треки. В марте DenDerty выпустил клип «Грустно» (осторожно, песня содержит мат и вызывает привыкание), а сегодня выходит новый сингл «Чуть-чуть неловко» — с тем же лихим грувом 1990-х и светлой печалью, от которой одновременно сжимается сердце и хочется прыгать на танцполе. «Медуза» представляет премьеру видео DenDerty, снятого Дарьей Даркушиной (DRKSH), а сам автор рассказывает историю песни.

DenDerty

Денис Бурашников (DenDerty)

Мне захотелось нарыть что-нибудь важное в себе и поделиться этим. Я накопал историю 12-летней давности, которая [все еще] немного давит своим грузом, и рассказал ее просто вчистую. В 19 лет я очень грубо, никак не смягчая ситуацию, бросил девушку — ей было 16. Уже на следующий день я понял, что был неправ, но она полностью оборвала связь. Без возможности извиниться эта ситуация застряла во мне, и это вылилось в максимально откровенную песню. Это скорее сеанс психотерапии и эксплуатация собственных глубоких чувств. При этом сам трек, мне кажется, получился светлым, это меня радует.

Было приятно думать, что я скину песню героине истории, чтобы она дала какой-то фидбек, но затем показалось, что это как-то пошло, праздно и слишком с позиции силы. Подробности наших разговоров и быта настолько точно переданы в тексте, что я боюсь, это вызовет слишком яркий флэшбек, не уверен, что это хорошо. Но если она наткнется на песню — значит так и надо, хотя, думаю, вероятность небольшая.

Для DenDerty я пишу очень много случайного материала, но доделываю только то, от чего меня выворачивает наизнанку, от чего я рыдаю или танцую как сумасшедший. Я достаточно написался средней и хорошей музыки, сейчас я хочу писать только сумасшедшие треки, которые стоят моей жизни, не меньше. Совершенно случайно в них оказались отсылки к 1990-м, но эта дань 1990-м — искренняя. Впрочем, в будущих разработках такого пока что нет. Сейчас я готовлю электронный альбом, который эмоционально стоит еще дороже «Грустно» и «Чуть-чуть неловко» — там нет 1990-х и вообще нет текста.

Дарья Даркушина (DRKSH)

Ден мне сказал — попробуй кайфануть, это основная задача. Нужно сделать так, как хочется и как ты умеешь. Поэтому я снимала все на телефон в Питере, а Денис потом досылал кадры с собой, снятые в Йошкар-Оле. Поверх я нарисовала кучу всего на бумаге и около месяца монтировала.

История оказалась легкой в исполнении, подобные ситуации были и в моей жизни. Мне очень нравится традиционная анимация, когда кадры отрисовываются на бумаге, а при съемке пленка рвется и засвечивается — вся эта эстетика некачественных камер. Эта работа посвящена воспоминаниям, которые то бьют яркими пятнами, то видны очень и очень смутно.