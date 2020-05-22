Уже видели обложку новой песни СБПЧ? Ее нарисовал художник из Ганы. Обычно он занимается кинопостерами (и гробами в форме петухов)

Дэниел Анум Джаспер, один из известнейших художников Ганы, нарисовал обложку сингла «Нежно» для российской группы СБПЧ. Джаспер прославился благодаря кинопостерам. Его стиль напоминает обложки комиксов и постеры фантастических фильмов середины XX века. Среди работ Джаспера кинопостеры «Чужих», «Криминального чтива» и девятого эпизода «Звездных войн». Большинство фильмов, для которых создавались эти афиши, Джаспер никогда не видел.

К художнику в Гану летал даже американский телеведущий Конан ОʼБрайен, он попросил нарисовать постер для своего шоу. Которое Джаспер, конечно же, не смотрел! Вот что получилось.

Вышло так здорово, что ОʼБрайен решил снять настоящий фильм по мотивам постера. Сюжет такой: у шоумена есть кружка с лицом президента США Дуайта Эйзенхауэра (это ее Джаспер изобразил на постере в качестве отрезанной головы). Кружка оживает, превращается в кровожадную куклу и пытается убить ОʼБрайена. В общем, какой постер, такое и кино.

Team Coco

А вот и другие работы Джаспера.

Как отмечают сами СБПЧ, Джаспер хорош не только в кинопостерах. Он расписывает в том числе и гробы — в Гане это традиция. И иногда эти гробы выглядят как огромный петух.

В общем, СБПЧ с их обложкой нового сингла можно только позавидовать! Ну а ниже можно послушать ту самую песню «Нежно», ради которой старался Джаспер.

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