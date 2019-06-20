«Хочу быть всегда влюбленным» Премьера клипа СБПЧ «Злой» на «Медузе»

Группа СБПЧ 20 июня выпустила сингл «Злой» (первая песня с альбома, который выйдет летом) и представляет премьеру одноименного клипа на «Медузе». Режиссер видео — Таня Муиньо. Главные роли сыграли солистка СБПЧ Женя Борзых, актриса Роза Хайруллина и танцор Анатолий Сачивко.

СБПЧ — Злой sbp4

Кирилл Иванов:

основатель группы, вокалист

Я давно мечтал что-то сделать вместе с Таней Муиньо. Просто потому что мне кажется, что она — настоящий, редкий талант. Для клипа на песню «Злой» она придумала очень ясную форму — это почти индийское кино. С танцами, неразделенной любовью, мучениями и смертью. При этом в клипе много и смешного и странного. Он театральный, но при этом не кажется наигранным. Я думаю, это знак тонкой Таниной режиссуры.

Ну и, конечно, то, что клип снят на пленку, делает видео еще более реалистичным. И отдельно я хотел бы сказать про прекрасные работы исполнителей главных ролей — солистки СБПЧ Жени Борзых, великой актрисы Розы Хайруллиной и удивительного танцовщика Анатолия Сачивко. Я бы хотел жить с их персонажами в одном мире.

Фото в анонсе: Миша Гонтарь