Среди российских групп нового поколения «Самое большое простое число» — едва ли не самая продуктивная, изобретательная и переменчивая: Кирилл Иванов и его музыканты исправно выпускают новые альбомы каждый год — и постоянно что-то придумывают вокруг звука, концертов или видео. На сей раз «СБПЧ» сняли полноценную короткометражку сразу на три песни с их последней записи — «1999», «17:05» и «Друг». Получился фильм про детство, невинность, насилие, пропаганду — и еще много про что. «Медуза» представляет премьеру клипа с комментариями авторов.

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Андрей Вальдберг

режиссер клипа

До того, как у «СБПЧ» сложилась репутация «оптимистичной радостной группы», была другая репутация. Я фанат той, старой. Так что мне зашло. И клип придумался поэтому. Как я понял, группа тоже хочет немного двигаться в сторону от веселых динозавров и радужных улыбок, поэтому как-то сложилось.

Главный герой похож на Цыгана [из фильма Гая Ричи «Большой Куш»]. Это правда. Но это исключительно вопрос физиологии. Так вышло, потому что мне было важно напряженное жилистое тело в кадре. Изначально по сценарию это вообще был мужик комплекции Большого Лебовски, но я рад, что мы остановились на Коле Мачульском. Он потрясающий актер. И еще более потрясающий человек.

Неважно, с какой точки зрения вы будете рассматривать этот клип: классический миф, детские травмы, социально-политический подтекст, домашнее насилие, патриархат. Важно, что здесь запечатлен момент смены старого новым. Тот самый момент, когда прошлое, пожирая себя изнутри, в результате некоего акта, часто несущего боль и стресс, сменяется новым, неуверенным, но очень широким, свободным и чистым. И да, весь наш опыт подсказывает нам, что эта история повторится по кругу. И новое станет старым, начнет жрать себя изнутри точно так же. Но ведь этот самый момент, как поцелуй боженьки! В нем столько энергии, столько эмоций, столько жизни, столько всего в единицу времени, что нельзя не офигеть от того, как сложно и прекрасно все устроено. Короче, если вам плохо, то нужно что-то менять. Вам будет сложно и больно. Но ведь вам уже не легко и не комфортно. Не ссыте. Клип об этом.

Надежда есть на всех. Просто когда взрослые внутри своих переживаний топчут переживания детские, они выглядят крайне неприглядно. Но мы же все понимаем, что нет плохих и хороших взрослых. Потому что эти взрослые были детьми, и точно так же кто-то топтал их переживания. И если честно, то надежда как раз только на взрослых. Потому что только они могут вырастить адекватных детей. Именно поэтому на предпоследнем кадре мать говорит девочке: «Ты лучше и добрее всех». Не важно, в голове это у девочки или в реальности. Важно, что это те слова, которыми взрослый учит ребенка не терять надежду.

Кирилл Иванов

фронтмен «СБПЧ»

Андрей — мой близкий друг. А еще, на мой взгляд, недооцененный режиссер. Потому что обычно его постановки и видео живут не долго, раньше он делал их в основном для разных церемоний вроде открытия «Кинотавра». Мы много разговаривали с ним про то, как это вообще быть отцом (у нас обоих дети, но у Андрея их больше) и что бы такое сделать, чтобы не передать весь тот мусор, который лежит у нас в головах, своим детям. И этот клип-триптих как раз про это — про преодоление родителей и про надежду.

Альбом «СБПЧ» «Мы не спали, мы снились» можно послушать в Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыке» или «ВКонтакте». Презентации альбома пройдут 29 сентября в московском «Главклубе» и 5 октября в петербургском «Космонавте»