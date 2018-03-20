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Это «Провал»! Группа «СБПЧ» записала настоящий хит: премьера на «Медузе»

Meduza
09:40, 20 марта 2018

Алексей Никишин

29 марта выходит новый альбом группы «Самое большое простое число» «Мы не спали, мы снились»: дюжина взрывных весенних песен для любящих и любимых. После того, как к «СБПЧ» присоединилась московская актриса и певица Евгения Борзых, Кирилл Иванов и его музыканты начали сочинять натуральные поп-шлягеры, лучшая иллюстрация чему — песня «Провал»: ее припев точно нужно петь хором. «Медуза» представляет премьеру песни с комментарием Иванова.

Кирилл Иванов

основатель группы, вокалист

Песня появилась из нескольких строчек, которые придумала моя подруга и уже год как полноправный участник «СБПЧ» Женя Борзых. Мы пели их и так, и сяк, и задом наперед — и получился припев. А потом постепенно стало понятно, что это фактически диско. И Саша Липский, мой близкий друг и половина прекрасного электронного дуэта Simple Symmetry, который с нами работал над этим альбомом, придумал фанфары. С них песня начинается, и они в целом задают ей настроение. И мы все очень обрадовались и ухватились за это ощущение. Музыкально это очень воодушевляющая, духоподъемная песня. Но при этом она про невозможную любовь, неудачу, обреченность и в конечном итоге провал. «ABBA на поминках». Кто же не выходил так из клуба в 7 утра? На кого не нападал этот ласковый спецназ? Все мы верим, что это никогда не кончится и одновременно мечтаем, чтобы отпустило. И всех нас ждет провал.

Концертные презентации нового альбома «СБПЧ» пройдут 13 апреля в петербургской «Танцплощадке» и 28 апреля в московском Aglomerat. Еще одну новую песню «СБПЧ» можно послушать здесь.

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