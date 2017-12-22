Режиссер Маша Эм сняла клип на песню «Динозавр» петербургской группы СБПЧ («Самое большое простое число»). Эта песня вышла еще на дебютном альбоме коллектива в 2007 году, но для клипа СБПЧ записали ее новую версию. «Медуза» представляет клип с комментарием режиссера — о том, как она пришла к идее этого видео и как проходили съемки.

SBP4 — Dinosaur Maria Em

Маша Эм, режиссер:

Идея родилась далеко не сразу. Сначала я писала сценарий на совершенно другой трек , который назывался «Без выходных». Он по настроению очень легкий, летний и веселый. И написание сценария шло очень тяжело, трудно и сценарий не складывался в визуальную историю. Спустя месяца два, мой муж, оператор Денис Фирстов, сказал, что я слишком заморачиваюсь и все усложняю, и что мне стоит найти какой-то другой подход. Я, конечно, немного расстроилась, так как проделала много работы и потратила столько же сил. Но в итоге все перечеркнула и неожиданно за два дня мне пришла совершенно новая история. Но под нее уже не подходил трек «Без выходных».

И тогда я вспомнила про «Динозавра» , а услышала его впервые на концерте у ребят в этом году. И помню, мне он понравился тогда и показался очень атмосферным. Но в iTunes у ребят нет этой версии, которая была на концерте, и они записали ее специально для клипа . И когда я написала эту версию сценария, я его четко представляла и чувствовала. Но вплоть до самых съемок он менялся еще очень много раз, в особенности, когда мы с Денисом начали продумывать визуальное решение. Я работаю в рекламе, и там совершенно другая специфика, все в кадре должно быть идеально. И немного устав от этого, мне хотелось снять что-то «грязное» и дерзкое . Потому что, если посмотреть мои рекламные ролики, то они никак не выражают меня. И это моя первая работа, где была полная свобода, и плюс к тому, талантливые люди, которые помогли все это воплотить.

Все съемки проходили в Москве. Весь интерьер мы сняли в квартире у нашего друга, режиссера монтажа Юры Кариха. Мы сделали глобальную перестановку в его комнате, но до этого сфотографировали все предметы, чтобы расставить после съемок все по своим местам, будто нас там и не было.

Не могу сказать, что было много каких-то сложностей. Скорее были ситуации. Ну, например, мы не могли найти актера на роль водителя . И в последний вечер до съемок все ребята начали меня убеждать взять Диму Диденко, их общего друга. Дима не актер, и я переживала насчет того, как он справится с задачей. И я была поражена и удивлена, когда увидела, как он выкладывается и старается, и как все выглядит в кадре. И я очень благодарна его самоотдаче и, конечно, благодарна моей команде, которая меня убедила взять его на эту роль. Или ситуация с чудо-устройством «елочкой» , которое позволяло нам превращать обычную воду в кровь. Наш директор Дима Димчевский и его помощник Миша Гоглов, все это сооружали, а Оля Митина, продюсер, бегала ночью одна по «Леруа Мерлен» и покупала запчасти для всего этого устройства, абсолютно не понимая, как что выглядит и как что работает.