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Praveela eta tak skuchna. Жители Нью-Йорка спели в новом клипе СБПЧ
Группа «Самое большое простое число» выпустила видео на песню «Собака». Его сняла режиссер Александра Кулак. Вместо вокалиста СБПЧ Кирилла Иванова в клипе поют жители Нью-Йорка (на русском!).
«Я была в Нью-Йорке, и мне пришла в голову мысль сделать караоке-клип без голоса Кирилла. Я понимала, что этот текст сложно повторить даже русскоговорящему. Это стало вдохновляющим фактором», — рассказала «Медузе» Кулак.
По ее словам, заставить американцев четко выговаривать строчки на русском языке ей так и не удалось.