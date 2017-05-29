Praveela eta tak skuchna. Жители Нью-Йорка спели в новом клипе СБПЧ

Группа «Самое большое простое число» выпустила видео на песню «Собака». Его сняла режиссер Александра Кулак. Вместо вокалиста СБПЧ Кирилла Иванова в клипе поют жители Нью-Йорка (на русском!).

Самое Большое Простое Число — Sobaka sbp4

«Я была в Нью-Йорке, и мне пришла в голову мысль сделать караоке-клип без голоса Кирилла. Я понимала, что этот текст сложно повторить даже русскоговорящему. Это стало вдохновляющим фактором», — рассказала «Медузе» Кулак.

По ее словам, заставить американцев четко выговаривать строчки на русском языке ей так и не удалось.