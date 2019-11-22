Молодой папа против Вия: Александр Гудков снялся в новом клипе СБПЧ

Группа СБПЧ выпустила клип на песню «Часы» со своего альбома «Наверное, точно». Получилась вольная экранизация повести Николая Гоголя «Вий». Режиссером-постановщиком видео выступила Таня Муиньо.

Главную роль в клипе исполнил шоумен Александр Гудков, похожий на Джуда Лоу из сериала «Молодой папа». Ему противостоит вокалистка СБПЧ Женя Борзых в образе мертвой панночки, восстающей из гроба. В финале клипа, как и полагается, появляется Вий — лидер СБПЧ Кирилл Иванов, напоминающий Гоголя.

СБПЧ — Часы sbp4

Ранее Муиньо сняла для СБПЧ клип на песню «Злой».