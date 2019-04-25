«Лучше б я был аксолотлем». Премьера клипа СБПЧ «Такси» на «Медузе»

Группа «Самое большое простое число» представляет на «Медузе» клип на песню «Такси» с альбома 2016 года «Мы — огромное животное, и мы вас всех съедим!». В главной роли — Женя Борзых, которая участвовала в записи песни, а позже стала постоянной вокалисткой СБПЧ. Имени режиссера клипа мы не знаем, и вот почему.

СБПЧ — Такси sbp4

Кирилл Иванов

основатель группы, вокалист

Насколько долго и тяжело мы снимали этот клип, настолько же опустошающе легким он получился. То, что происходит в кадре, поразительным образом рифмуется с тем, что происходило со съемочной группой. Болезненная история разрыва на экране превратилась во что-то похожее в жизни: режиссер и оператор попросили убрать их имена из титров.

А клип как раз про то, как победить — память, любовь, боль. Ответ ясный — в танце. Именно очищающие и отчаянные пляски Жени Борзых становятся спасением. Именно Женина актерская игра превращает этот клип в завораживающее произведение искусства. Только попробуйте отвести взгляд!

«Самое большое простое число» даст концерт 18 мая в московских «Известиях-Hall».