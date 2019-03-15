«Деревянные киты» из Мурманска — одна из самых интересных молодых рок-групп в России прямо сейчас. По собственным словам, они собрались вместе, чтобы играть гитарный шугейз — музыку, наиболее уместную для их северного города, но «потом что-то пошло не так». Песня «Недовольная киса» — первый сингл со второго альбома «Китов», который выйдет в апреле. «Медуза» представляет премьеру клипа «Недовольная киса», снятого Павлом Игнатьевым, с комментариями авторов.

«Деревянные киты»

Предстоящий альбом «Супер» — это этапы жизни человека за полярным кругом: его настроения такие же контрастные, как сезоны в Мурманске. Полярный день — нескончаемая энергия, радость. Полярная ночь — «черная дыра», тяжелая меланхолия, тревога. Во главе концепции альбома — этакая «Недовольная киса» с перепадами настроения.

Павел Игнатьев

Режиссер

Я не был в Мурманске, но почему-то есть ощущение, что музыка «Китов» несет атмосферу этого города, каким он мне представляется — строгим, статичным, монотонным, но при этом, наверное, иногда нежным, как голос вокалистки Светы Матвеевой. В таком ключе и делали видео. С северным сиянием арбатских высоток.

Концертные презентации альбома «Супер» пройдут 18 апреля в клубе Mod (Петербург) и 20 апреля в клубе Powerhouse (Москва).