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Полина Смирнова / Settlers

Осовремененный фольклор — довольно редкое явление в российской музыке. Каждое новое имя в этом жанре, особенно талантливое, на вес золота. В этом смысле группа Settlers из Санкт-Петербурга сразу обратила на себя внимание чередой интересных джаз-фолковых синглов — не скроем, музыкальный обозреватель «Медузы» с нетерпением ждал их полноценного дебютного альбома. И не зря! «Медуза» представляет премьеру пластинки Settlers «У заветного столба», вышедшей на лейбле «Родной звук», и публикует интервью с вокалисткой группы Яной Шелпаковой.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/15691409">У заветного столба</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/2378493">Settlers</a> на Яндекс.Музыке

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— Расскажите, откуда вы? Вы где-то получили специальное музыкальное образование?

— Мы собрались в Петербурге из разных городов России и по случайности все примерно в одно время учились в Петербургском музыкальном училище имени Мусоргского. Кто-то уже закончил, кто-то до сих пор учится. Все музыканты с отделения эстрадного оркестра, солистка — с отделения народного пения. Там и познакомились, там и начали создавать волшебство, оказавшись на одной волне.

— Коллектив довольно многочисленный: сколько вас, кто на чем играет? Как вы поняли, что нужно играть именно в таком составе?

— Settlers — большая семья. Нас семь человек. И это только музыкантов, а у нас еще менеджер и звукорежиссеры, которые также являются неотъемлемой частью команды в поездках, на концертах и везде-везде. Наш состав: Яна Шелпакова — солистка; Олег Судосьев — гитара, аранжировка; Анастасия Мазуренко — клавиши, аранжировка; Игорь Бородин — ударные; Михаил Пашков — контрабас и бас-гитара; Полина Ильина — саксофон; Андрей Селиванов — труба; и менеджер Александра Евлашкина.

Мы собрались очень спонтанно. Сначала появилась Настя. Она первая согласилась на эту авантюру. Настя привела Мишу. Миша привел Игоря. Андрей вообще случайно в классе начал играть соло, пока мы репетировали, и вот попал в семью. Полину позвали мы с Настей для женской компании, а Полина привела Олега. Чтобы собралась такая команда, потребовалось немало времени. Но у нас невероятно теплые отношения, потому что такую музыку невозможно играть, когда вы не чувствуете друг друга.

— Откуда у вас любовь к джаз-фьюжну, с одной стороны, и русской народной музыке — с другой? Это не самые очевидные и популярные жанры сегодня.

— Все просто! Ребята — джазовые музыканты, а солистка поет фолк. К счастью, джазовые музыканты не ограничены никогда одним жанром, им всегда интересно что-то новое. Вот мы и создаем новое, но основу берем у самых корней. Это невозможно объяснить. Это нужно попытаться один раз понять и почувствовать, остановиться потом невозможно. У каждого в коллективе свобода слова, мы приходим сюда не работать, а отдыхать и наслаждаться, создавая нечто не похожее ни на что.

— Откуда географически происходят песни с этого альбома? Какой идеей вы их объединили и почему?

— Песни в альбоме из самых разных областей. Здесь и Белгородская, и Курская, и Свердловская, и Вологодская, и Архангельская, и Смоленская область. И Бурятия сюда попала! Идея альбома самая простая. Есть цикл песен из Свердловской области, называется он «У заветного столба». У нас из него будет две песни. Так вот этот самый заветный столб — это своего рода точка отсчета. У него девки встречались с парнями, у него прощались и уходили на войну, рядом с ним шли, когда женились, когда крестили ребенка. Это о самом простом, бытовом. О том, как жили наши бабушки.

— Ваш метод — находить народные песни и аранжировать их в джазовом ключе? Или вы также сочиняете собственный материал, возможно в других жанрах?

— Невозможно сказать, что мы привязаны к джазу. Да, джаз — это стремительно развивающийся жанр, который сам по себе целый космос. Наша миссия — популяризация народной песни. Мы хотим рассказать и показать, что она красивая! Что вы просто не слышали настоящих родных песен! Они невероятно светлые и чистые, этого так не хватает. Мы не планируем ничем ограничиваться, но миссия есть миссия.

В новом альбоме будет авторская песня, но она привязана к традиции Свердловской области. Это такая связь прошлого и настоящего.

— Слушая Settlers, поневоле вспоминаешь группу «Иван Купала», которая тоже популяризировала народную музыку. Вдохновлял ли вас ее пример или были какие-то другие ориентиры?

— Что касается фолка, тут мы вдохновляемся этнографическими записями бабушек. А в музыкальной части список бесконечен. Начиная с Тиграна Амасяна и заканчивая Radiohead.

— Не смущает ли вас, что эта музыка, видимо, будет иметь ограниченный спрос? Хотите ли вы вывести вашу музыку на стадионы, make jazz folk great again, или вам это не интересно? Что для вас станет безусловным успехом?

— Мы хотим достучаться до людей. Хотим показать им хорошую музыку, светлую музыку. И миру хотим показать, какой красивый в России фольклор и как мы умеем с ним обходиться.

Успех — найти свою аудиторию, быть востребованными. Конечно, мы артисты, мы хотим, чтобы нас слушали, прислушивались. Ради чего тогда все это?

Концертные презентации альбома «У заветного столба» состоятся 10 июня в петербургском клубе «Мачты» и 2 июля в московском клубе Powerhouse.

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Беседовал Александр Филимонов