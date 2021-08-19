Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Мы продолжаем марафон «Агенты лета». Каждый будний день у нас на сайте выходят премьеры, специальные выступления и обращения музыкантов по поводу ситуации с независимыми СМИ в России. Помочь «Медузе», оформив разовое или регулярное пожертвование, можно тут.

Новая российская музыка ставит убедительный диагноз обществу и государству. Порой просто дух перехватывает оттого, как резко за последнее время поменялась риторика многих артистов, и даже музыканты, которые, как казалось, мало интересуются новостями вдруг начинают тонко и точно отражать тревожную и упадочную действительность.

Один из таких свежих примеров пойманного духа времени — в исполнении участников групп «Ада» и «Конус Маха» Павла Жданова и Елизаветы Жирадковой. В марафоне «Агенты лета» они презентуют совместное «Незабываемое путешествие в малахитовую шкатулку» — боевой поэтично-аллегоричный электронный трек с цепляющим на крючок рефреном «Кровь — это сок в стакане майора, томатный сок в „Кровавой Мэри“ майора» (аллюзии, думаем, ясны и в пояснении не нуждаются).

Павел Жданов

«Незабываемое путешествие в малахитовую шкатулку» — это песня тургеневской русской женщины. Жены декабриста, петрашевца, народовольца, агента и диссидента, жертвы лагеря и режима. Ее роль здесь играет Лиза Жирадкова, с которой мы уже исполняли апокалиптические куплеты, но на тот момент завтра еще не наступило.

Лично я с достаточной степенью скепсиса и долей любви отношусь к «Ленте» и «Медузе», Соловьеву и «Непознеру». Без черного нет белого и так далее. Но время от времени мое слоновье спокойствие и платоновский (от Платонова, не Платона) катастрофический оптимизм нарушается и подрывается припадками обостренного чувства справедливости, а точнее несправедливости (в целом равнодушный к политике в силу некомпетентности и убежденности в том, что это грязное дело, следил за приговором Навальному в прямом эфире, или вот уверен в том, что Идрак не враг). Чтобы скорректировать баланс белого и черного, нужно поддерживать «Медузу» и не поддерживать Соловьева. К сожалению, этот мир устроен не по принципу справедливости, и гармония если где-то и возможна, то только на краю земли, а если выразиться еще точнее, словами Дэвида Линча, то все отлично только на небесах. Выходит, жизнь — очень сложная штука, но это не значит, что никому нельзя верить, не нужно ничего делать и сидеть сложа руки. В этом и заключается катастрофический оптимизм, которого мы вам отсыпали в этой песне.

Елизавета Жирадкова

В какой-то момент я почти перестала читать новости. «Медуза» осталась единственным источником, куда я иногда заглядываю, потому что там не врут и живо пишут даже о крайне занудных вещах. Я не только про новости: есть, например, классные памятки на все случаи жизни, я таких больше нигде не видела. А еще я лично знаю кое-кого из команды «Медузы» и не сомневаюсь в этих людях.

Очень грустно смотреть на то, как у нас в стране сейчас травят лучших журналистов. Это такой знак качества как будто — если ты попал под раздачу, значит, ты пишешь правду и тебя реально читают.

Meduza

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег