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Музыкальный марафон «Агенты лета» продолжается. Каждый будний день мы публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов, которым небезразлична судьба нашего издания и независимых СМИ в России. Помочь «Медузе», оформив регулярное пожертвование, можно тут.

Мы безумно любим Екатеринбург! Сразу несколько сотрудников «Медузы» родом из этого города. А сколько у нас любимых музыкантов оттуда — и не пересчитать.

Но если вы спросите, какую группу можно считать самой уральской, — мы, конечно, ответим, что это «Курара». Они точнее и острее всех чувствуют ритм не только своего города, но и всего нашего ненормального времени. И мы страшно рады, что они стали участниками марафона «Агенты лета».

В октябре «Курара» выпускает свой девятый альбом — «Брут». Центральный сингл из него — «Чума и вирт» — восьмиминутное ядовитое автописьмо, написанное в разгар пандемии. Сегодня группа представляет видео на него. В нем главный герой (музыкант Вячеслав Чиканцев, он же Moon Yammy) сидит в окружении множества голых девушек — то ли настоящих, то ли вымышленных. Их сыграли участницы екатеринбургского эротического шоу Blue Velvet, а также доброволицы из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Уфы. Авторы идеи и режиссеры видео — руководитель частного театра «Шарманка» и инклюзивного театра-студии ORA Лариса Абашева и фронтмен «Курары» Олег Ягодин.

Похоже, это самый провокационный клип марафона. Кроме того, Олег Ягодин записал несколько слов в поддержку «Медузы». Спасибо!

Олег Ягодин — в поддержку «Медузы» Meduza

Олег Ягодин

Привет! Меня зовут Олег. Я из группы «Курара». Рады представить наш клип «Чума и вирт» на отличном паблике «Медуза» в рамках проекта «Агенты лета». «Медуза» — такой же ядовитый паблик, как и наша группа, поэтому мы рады, что мы вместе.

Вот что Олег рассказывает о съемках самого видео:

Я сразу знал, что для клипа нужен Слава Чиканцев. Слава — наитончайший музыкант, спец по изоляции и другим внутренним Монголиям. Он знает, как надежно укрыться. Почему [тема видео —] виртуальный секс? Это такое сочетание безопасности и безумия, как медицинские маски. Похоть как игра, безвкусица как норма. Избегайте рукопожатий, и добро пожаловать в такой довольно стандартный адок, которым никого не удивишь. Мы уже давно поджариваемся в этом костре, я точно, наверное, поэтому и затеял всю эту катавасию, чтобы выбираться потихоньку. Клин клином, как говорится.

Однажды мы с Василием Котовым из группы «Метеоритмы» играли диджей-винил-сет «Иглотерапия», и я увидел такую косицу из тел, переплетение такое. Постановкой занималась Лариса Абашева, известная в Екатеринбурге и по театральным делам, и по продюсерским, она много екабэшного андера вывезла. И это месиво из тел стало зерном клипа.

Песня была написана год назад, в самую первую изоляцию, пустые улицы, бедные полицейские с папками в руках, что они туда записывали? Я уезжал в парк, парк закрыт, но все перелезали через забор, парк был полным, улицы пустые, а парк битком, и писал эту тему, писал автописьмом, то есть не останавливаясь. В результате пришлось удалять пару куплетов, иначе альбом состоял бы из одного трека. Кстати, мысль, надо попробовать.

Клип «Курары» «Чума и вирт» доступен на ютьюбе. Мы не можем его встроить на сайт из-за возрастных ограничений, которые видеосервис выставил для этого клипа (в нем очень много обнаженных героинь, а также присутствует мат). Ниже — скриншот из видео.

Курара

Презентации нового альбома «Курары» пройдут 10 октября в Москве («ГлавClub») и 23 октября в Екатеринбурге (клуб «Фабрика»).

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Фотография Олега Ягодина: Артём Васильев