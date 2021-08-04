«Такое я перекати-поле» «Джетлаг» снова в «Агентах лета»! Режиссер фильма (а теперь еще и сериала) Михаил Идов представляет в марафоне песню своей группы

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Музыкальный марафон «Агенты лета» продолжается в августе! Каждый будний день мы публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов, которым небезразлична судьба нашего издания и независимых СМИ в России. Помочь «Медузе», оформив регулярное пожертвование, можно тут.

«Агенты лета» вновь столкнулись с «Джетлагом» — то есть с фильмом Михаила и Лили Идовых (который, кстати, стал сериалом; 12 августа его премьера пройдет на more.tv). В июне группа «Монти Механик» уже участвовала в марафоне с песней из «Джетлага», теперь пришла пора и самого режиссера!

Михаил Идов — один из членов музыкальной группы Friends of the Oval, а также автор всех ее песен. Правда, на публике группа выступала всего один раз — ее первый и последний концерт прошел в 2011 году на «Пикнике „Афиши“». Однако трио регулярно выпускает песни (многие из них оказались в саундтреках, например в «Холодном фронте» Романа Волобуева и «Юмористе» самого Идова). Кроме режиссера в группе играют ирландский композитор Дэвид Мейсон, ответственный за аранжировки, и вокалистка Джулия Фархат, американка с ливанскими корнями.

Специально для марафона Friends of the Oval представляют видео на песню «Adventurer», вошедшую в саундтрек «Джетлага». В записи участвовал струнный квартет, который помогли записать аранжировщик Иван Абрамов и музыкальный коллектив Opensoundorchestra. Детройтские сцены снимал кинематографист Верендра Прасад (однако кое-что пришлось доснимать в Москве, например сцены с граффити).

Михаил, Дэвид, Джулия, спасибо вам за поддержку! Эх, сейчас бы тоже погонять по Детройту в «крайслере»…

Friends of the Oval

Как и сам «Джетлаг», это песня про бесконечное движение и усталость от него. Только здесь эта усталость переносится на отношения: героиня песни говорит своему бывшему или бывшей — ну прости, вот такое я перекати-поле, лучше со мной, наверное, не связываться.

Михаил Идов

В самом сериале песня звучит в сцене прибытия Жени, героини Иры Старшенбаум, в Детройт. Из-за пандемии американская часть съемок отменилась, и то, что вы видите, — плод титанических усилий локейшен-скаутов, графики и монтажа. В некоторых кадрах два города совмещены так, что даже мне трудно понять, где граница.

На протяжении многих лет «Медуза» поддерживала, освещала, хвалила и ругала самые разные мои затеи — например, кавер песни Цоя или перевод Набокова; было бы странно не отвечать взаимностью. Но для поддержки «Медузы» quid pro quo не обязателен. На данный момент это просто гражданский долг, причем для гражданина любой страны — спасибо, закон об иноагентах! — которому небезразлична свобода прессы.

Michael Idov

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Фото Михаила Идова: Дмитрий Михаевич / ТАСС