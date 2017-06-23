СЮЖЕТ ДЛЯ НОВОЙ ПЕСНИ Michael Idov

Михаил Идов

«Сюжет для новой песни» для меня вещь чрезвычайно личная. Я даже пел ее в 2000 году на «пиратском» концерте памяти Цоя, который организовал с друзьями в Нью-Йорке; это было мое первое публичное выступление вообще. Меня всегда поражало, как просто и бесстрашно она обнажает изнанку любого творческого процесса как такового. Поэтому я хотел, чтобы видео на нее было таким же непричесанным, личным и даже в некотором роде неудобным.

28 мая я закончил сводить кавер «Сюжета» в Москве. Расписание на следующую неделю напоминало турне, только без концертов: пять городов, по одной ночи на каждый, и в каждом неотложное дело. Даже по моим скитальческим меркам такой темп был за гранью, но именно это подтолкнуло меня к идее клипа. В течение следующих пяти дней, полностью дезориентированный в пространстве и времени, с гудящей от джетлага головой, я каждое утро ставил напротив кровати телефон, включал микс «Сюжета» и подпевал ему. Никаких прикрас, эффектов, света, грима и так далее. Просто одинокое хоум-видео очень уставшего человека. Результат, как мне кажется, даже ближе по духу к оригиналу песни — который сыгран и записан до восхищения неряшливо, — чем сам кавер.