Группа «Обе Две» представила клип на песню «Ты мне говоришь „Пока“» — солистка Катя Павлова написала ее для фильма режиссера Михаила Идова и сценаристки Лили Идовой «Джетлаг». Романтическая драмеди выйдет в кинотеатрах 17 июня, после окончания проката на more.tv и СТС появится шестисерийная версия проекта. Главные роли в фильме сыграли Ирина Старшенбаум, Филипп Авдеев, Ксения Раппопорт, Полина Ауг и другие. Сюжет фильма строится вокруг пары, которая ссорится в аэропорту, после чего их жизнь совершенно меняется — герои разъезжаются по разные стороны света. К выходу фильма Идов снял клип на песню «Обе Две», в котором собраны фрагменты картины и танцы Кати Павловой в студии. «Медуза» представляет премьеру видео.

ОБЕ ДВЕ

Катя Павлова

текст, музыка, вокал

Когда мы писали саундтрек к фильму, о клипе речи не шло. Но я попросила Михаила Идова позволить мне выпустить песню до премьеры фильма — так диктовало расписание группы. А Миша выступил с встречным предложением — снять меня с командой фильма в декорациях фильма и собрать из важных кадров клип-промо. Нам не хотелось разъединять эти истории, чтобы песня не жила отдельно от кино. Мне показалось это идеальным решением.

Хочу отдельно поблагодарить команду и режиссера за то, как уважительно они обошлись с певицей на монтаже. Я предполагала, что моего лица и тела будет в этом видео раз в пятнадцать меньше, чем на деле. «Джетлаг» и правда очень хорошее кино. Жду премьеру!

Михаил Идов

режиссер

Это второй в моей жизни опыт сборки клипа из материала собственного фильма, и это очень странный процесс. Есть два одинаковой силы импульса — не терпится рассказать всю историю и не хочется ничего спойлить. К счастью, Катя не только написала отличную песню. Она так потрясающе движется и присутствует в кадре, что дилемма отпала: клип просто превратился в документацию того, как она ее поет. А те отрывки «Джетлага», что мы видим вокруг Кати, подобраны скорее в рифму с ее собственными жестами и взглядами. Все, что понятно из сюжета, это что, как сказала одна знакомая, «все сложно и все всем изменяют». Для всего остального будет трейлер.