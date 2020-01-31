«АИГЕЛ», Катя Павлова из «Обе две» и Женя Борзых из СБПЧ спели вместе! И это о-о-о-очень милая песня (о любви)

Группа «АИГЕЛ» выпустила клип на песню «Броманс» — в записи участвовали Катя Павлова из группы «Обе две» и Женя Борзых из СБПЧ. Это кавер-версия песни Толи Яйцева (поэт Антон Лаврентьев), причем посвященная ему самому же. В ролике монстр в парике и зеркальной маске танцует среди пальм, его окружают собаки, страшные манекены, спящие таитянки и другие персонажи. Режиссер клипа — Илья Соловьев (он же снял «Татарина»).

Осторожно! В тексте песни есть нецензурная лексика. Если для вас это неприемлемо, послушайте песню «Обе две» — про гостиницу!

АИГЕЛ АИГЕЛ

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Айгель Гайсина

вокалистка «АИГЕЛ»

1 февраля у нашего друга Антона Лаврентьева день рождения. Антон Лаврентьев — поэт. Однажды он сочинил ко дню рождения своего брата великую песню о братской любви — «Броманс». Мы хотим подарить ее на этот раз самому Антону и заодно всем вам! От брата Алеши, режиссера клипа Ильи Соловьева, дизайнера обложки Макса Кужегетова, Жени Борзых, Кати Павловой, нас и всех, кто его любит!

Илья Соловьев

режиссер клипа

Художественная ценность этого клипа совершенно не важна, но зато он несет важное послание человечеству. Надеюсь, внимательный зритель сможет его разгадать.