Группа «Обе две» выпускает сингл и клип под названием «Гостиница» — минималистичный и чувственный арт-поп, как обычно, с не слишком прикрытым сексуальным подтекстом. Ролик, в котором словно бы оказались новые персонажи отеля из «Четырех комнат», вдохновлен парижским кабаре и черным вигвамом из «Твин Пикса». «Медуза» представляет премьеру видео с комментариями авторов.

Обе Две — Гостиница ОБЕ ДВЕ

Артем Голенков

режиссер клипа

Мне с самого начала очень понравилась песня. У нее необычная структура: в конце есть такой хвостик, как будто бы трек закончился, и начался другой. Этот элемент сразу ответил на вопрос, какой должна быть структура: постмодернистская, как будто целое разбилось на множество осколков. Этот калейдоскоп погружает зрителя в атмосферу порочного и жутковатого сна. Это «черный вигвам», место, где слышится эхо миров Кубрика и Линча. Незадолго до того, как мы приступили к съемкам, я побывал в кабаре Crazy Horse. Там я увидел танцовщиц, чьи тела буквально были одеты светом, — так в этой истории возникли анимированные проекции. Тема безумных психоделических паттернов продолжается в костюме и интерьере, мы намеренно сочетали несочетаемое, перебарщивали и пытались создать избыточную, необарочную картинку.

Катя Павлова

вокалистка «Обе две»

Эта песня долго ждала. [Поэт] Женя Горон принес мне ход «Как тебе эта гостиница — Мне нравится» и еще несколько строк в виде записки, когда между нами ничего не было и не планировалось. Я ее очень быстро написала. И у меня до сих пор за каждой строчкой стоит очень конкретное переживание. Чуткий, резкий был период. С опытом, должна сказать, это становится дорогим удовольствием. Поскольку в 17 тебя впечатляет все на свете — успевай записывай. В этом плане опыт, конечно, бесит и мешает и жить, и писать. В то время я почему-то увлекалась витиеватыми гармоническими ходами. Мне виделось, что это дает песне «возможность». А [саундпродюсер, музыкант] Дима Емельянов сказал тогда, что «Гостиница» моя звучит, как гимн и марш. Так мы ее покрутили и оставили полежать. Но я бы ее тогда и не спела, конечно, нормально. Люблю, что она минималистичная, злая и трогательная.