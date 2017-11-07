«Актрисы спят с поэтами» (в музее): Гай Германика сняла клип группе «Обе Две»

Режиссер Валерия Гай Германика сняла клип к песне «Актрисы спят с поэтами» московской группы «Обе Две». Герои клипа, мужчины и женщины, целуются на фоне слепков античных статуй в музее им. А.С. Пушкина. В ролике также снялись юные балерины и солистка «Обе Две» Екатерина Павлова.

Гай Германика × Обе Две | Актрисы спят с поэтами | Samsung YouTube TV | (18+) Samsung YouTube TV

Группа «Обе Две» в начале ноября анонсировала клип так:

— Смотрители музея не разрешают целовать скульптуры. Будем целовать парней. Катя, у вас есть парень?

— Да, но он за рубежом. Так что можно пока с другими.

— Хорошо. Найдем красивого.