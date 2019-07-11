«Медуза» представляет премьеру клипа группы «Обе две» на песню «Озон» с прошлогоднего мини-альбома «Радости страсти». Ролик, работа над которым продолжалась девять месяцев, стал дебютным музыкальным видео режиссера Евгении Кашаповой из студии рекламы 1147 Productions. Клип с апокалиптическими видами заброшенного бассейна, пустующего пляжа и телевизоров, тонущих в лесном болоте, — это размышление на тему интоксикации, как алкогольной, так и информационной.

Обе Две — Озон (премьера) ОБЕ ДВЕ

Катя Павлова

вокалистка «Обе две»

Какое-то время я ужасно загонялась на тему того, что все должно быть последовательно, своевременно и к месту. Это касалось и релизов, и концертов, и прочих инфоповодов. Мне казалось бессмысленным снимать видео на уже выпущенные песни — собственно, поэтому клипов у группы сто лет и не бывало — или совершать релизы летом, ведь все в отпусках и смотрят только в даль влекущую. Кажется, это помутнение прошло.

В конце концов, когда «Озон» был в процессе съемок, песню нельзя было назвать «новинкой». И мне пришлось решить: либо иметь классный клип на годовалую песню, либо остаться без него. Я побила себя по щекам и теперь у меня есть возможность сказать вам «приятного просмотра».

Отдельное спасибо команде 1147 за то, что, кажется, впервые мне не нужно было ничего решать, искать, ломать голову, договариваться и жечь нервы. Они сделали все это сами. Шикарно.

Женя Кашапова

режиссер

Катя говорила мне в начале пути, что «Озон» — песня про похмелье. Это когда ты просыпаешься насквозь отравленный и думаешь: «Больше никогда». Но позже в твоей руке оказывается новый бокал, и мир вокруг начинает меняться.

Если со старым-добрым алкоголем взаимовыгодные отношения уже выстроены, то с информационным шумом лично я сейчас нахожусь на стадии определения границ. Контент, который постоянно обращает на себя внимание и проникает через все каналы в мозг с самого утра, может стать токсичным. Не потому что он таков по своей природе, а потому что его слишком много. Злоупотребление быстро делает опасным что угодно. Все же помнят, что героин сначала был лекарством от кашля? Интоксикация информацией — тема, на которую захотелось визуально порассуждать.

Фото в анонсе: Анна Грушо