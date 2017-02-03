Фото: Иван Кайдаш

«Мальчик» — всего четыре песни обновленной версии группы «Обе две». Главная движущая сила коллектива, вокалистка Катя Павлова, пишет витиеватые тексты и соответствующие мелодии. Иногда дает Земфиру в романс-версии (припев «Февраля»), иногда одной строчкой («Ты в том же платье, что и вчера, значит, ты не была дома») создает такую объемную картину, что ее можно потрогать. Саундпродюсером и соавтором Павловой выступил Дмитрий Емельянов, автор саундтреков и гитарист, в свое время игравший как раз-таки с Земфирой: он отвечает и за лаконичный звук в заглавной песне, и за мелодичную задумчивость «Капитана».

«Дай нам Боженька писать мелодии к припевам до конца концов», — говорит Павлова о последней песне EP «Актрисы спят с поэтами»; пока Бог демонстрирует щедрость.

Катя Павлова, вокалистка «Обе две» — об источниках вдохновения нового EP: «Сейчас меня интересуют подростки. Я ими восхищаюсь, они меня не бесят. Ну, еще [роман Набокова] „Ада“. Как-то одновременно стало ясно, что подростки — хорошие люди, и „Ада“ попала в руки. „Королевство полной луны“ на ту же полку».

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Послушать EP «Мальчик» также можно в Google Music и iTunes.

Презентация EP и новой концертной программы «Обе Две» состоится в Москве 14 апреля в клубе «Известия Hall».