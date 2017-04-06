Группа «Обе две» выпустила короткометражный фильм на песню «Мальчик» с одноименного мини-альбома. Фильм рассказывает историю подростковой любви Сережи (актер Саша Колмыков) и Марго Лебедевой (той самой девочки из клипа «Милый»). Как и полагается детской влюбленности, заканчивается все не слишком удачно, а хороший мальчик Сережа оказывается не таким уж и хорошим. Клип является квинтэссенцией последнего EP «Обе две», вдохновленного подростками и посвященного им — это трогательное произведение о юности. Роли родителей Марго исполнили Михаил Козырев и Алиса Гребенщикова. «Медуза» представляет премьеру видео на песню «Мальчик».

Обе две — Мальчик ОБЕ ДВЕ

Катя Павлова, вокалистка «Обе две»: «На трек „Мальчик“ для меня было важно снять историю про подростковую влюбленность. С исполнительницей главной роли, Марго Лебедевой, мы общаемся давно: когда ей было восемь лет, она снялась в нашем клипе „Милый“. О том, что в „Мальчике“ нужно снимать Марго, я подумала, как только придумала эти колокольчики в мелодии „Мальчика“. Моим первым референсом для видео было „Королевство полной луны“ Уэса Андерсона. Я рассказала об этом Дане Голованову, креативному продюсеру Red Pepper Film. Он вдохновился, пожил с этой идеей и вспомнил историю из своего детства: про парня, который втирался в доверие к одноклассникам, обчищал их квартиры и менял школы каждый год».

14 апреля «Обе две» выступят в Москве в клубе «Известия Hall».

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