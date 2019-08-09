Вера Серебрякова

Весной 2019 года дуэт поэтессы Айгель Гайсиной и электронного музыканта Ильи Барамии выпустил череду лихих и убойных синглов — «На нашей стороне», «Четкий», «Идем на канцо» — и сейчас, без долгих раздумий и передышки, выпускает новый альбом, третий за три года. «Эдем» — очень автобиографичная работа, альбом-воспоминание о родном доме, сочиненный в бесконечных авиаперелетах. «Медуза» представляет премьеру альбома «АИГЕЛ» с комментариями авторов.

Илья Барамия

музыкант

Это не концептуальный альбом. Я их не люблю. На мой взгляд, эта форма исчерпана в 1980-х где-то в районе группы Pink Floyd. Но в альбоме есть некое важное сквозное настроение, которое нашло отражение в обложке. Это настроение задают треки «Оно выделяло тепло» и «Слезы девочки твоей».

«Я родился в С-1, потом переехал в БСМП-2» — я бы вынес эту строчку в эпиграф к альбому. «Напротив как раз продавали гробы» — это бюро ритуальных услуг «Эдем», Айгель показывала фотографию этого места. У меня в Ломоносове оно такое же, и те же «мужички нелепой судьбы» вокруг. Я много ездил по стране (кстати, именно в Набережных Челнах, откуда родом Айгель, не был), и этими песнями можно экзистенцию любого небольшого города России описать. Да и окраинных районов столиц тоже.

Айгель Гайсина

певица

Последнее время мы очень много летали, ощущение, что весь прошлый год я провисела в воздухе, почти все тексты альбома придуманы в самолетах. Дом стал чем-то очень важным. Прилетаешь ночью домой — опустошенный, уязвимый — и понимаешь, что вот это твой рай. Наверное, это альбом про дом. И еще по-татарски «Эдем» — это человек (пишется «Әдәм» или «Адәм»). И как просто человек, и как Адам.

«Оно выделяло тепло» — центральный для меня трек, это автобиография, там даже адреса домов, где я родилась и жила настоящие. «Эдем» — бюро ритуальных услуг рядом с домом моего детства, дом принадлежал больнице скорой помощи и торцом упирался в морг. У стены его забора мы строили шалашики, над головами у нас торчала труба крематория, но вдоль забора было много полевых цветов, деревьев, было зелено и солнечно. И у любого моего и чьего угодно соседа примерно такая вот биография. Ничего особенного, но в ней ключ от моего нынешнего дома и от такого дома, в который каждый из нас вернется в самом конце. Пользоваться этим ключом я может и нифига не умею, но мне круто, что он у меня есть.

Английской песня на альбоме получилась случайно, мы не хотим писать на не родном языке, но тут был такой классный инструментал, очень не хотелось его перекрывать длинными русскими словами. Слушая однажды этот минус перед взлетом, я поняла, что там должен звучать предполетный инструктаж. Мне очень нравится саунд альбома, я влюблена в минуса, хочется их обязательно выложить без вокала.