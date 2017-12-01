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«Если уж живете — живите как люди»: клип АИГЕЛ на песню «Буш Баш»

Meduza
11:41, 1 декабря 2017

Дуэт поэтессы Айгели Гайсиной и электронного музыканта Ильи Барамия АИГЕЛ выпустил видео на песню «Буш Баш». Главную роль в клипе исполнила актриса Анастасия Цой. Видео начинается с цитаты из «Хагакурэ» — собрания высказываний самурая Ямамото Цунэтома, жившего в XVII веке.

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«Буш Баш» переводится с татарского как «пустоголовый». В песне есть вот такие строки: «пустая голова, пустой карман» и «если уж живете — живите как люди». Текст песни (на татарском) можно почитать здесь.

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