Дуэт поэтессы Айгели Гайсиной и электронного музыканта Ильи Барамия АИГЕЛ выпустил видео на песню «Буш Баш». Главную роль в клипе исполнила актриса Анастасия Цой. Видео начинается с цитаты из «Хагакурэ» — собрания высказываний самурая Ямамото Цунэтома, жившего в XVII веке.

АИГЕЛ | Буш Баш | Samsung YouTube TV (18+) Samsung YouTube TV

«Буш Баш» переводится с татарского как «пустоголовый». В песне есть вот такие строки: «пустая голова, пустой карман» и «если уж живете — живите как люди». Текст песни (на татарском) можно почитать здесь.