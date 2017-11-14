Татарский рэп про свидание в тюрьме. Премьера песни «АИГЕЛ» «Таня» на «Медузе»

Дуэт «АИГЕЛ» — союз казанской поэтессы и певицы Айгель Гайсиной и электронщика Ильи Барамия из «Елочных игрушек» и «СБПЧ» — исполняет аскетичный, но мощный хип-хоп от имени женщины, которая ждет любимого из тюрьмы. Песни «АИГЕЛ» основаны на реальных событиях: гражданский муж Гайсиной отбывает трехлетний срок в тюрьме за драку; вышедший в апреле 2017 года альбом группы «1190» описывает, в частности, суд над ним. «Медуза» представляет премьеру новой песни «АИГЕЛ» «Таня», посвященной тюремным свиданиям.

Айгель Гайсина (голос, текст): «Тюремные свидания происходят везде по-разному. Условно: приезжаешь к 8 утра, подаешь заявление на свидание и на передачу, ждешь. Передаешь передачу, потом заходишь на короткое свидание, оно длится четыре часа через стекло. На строгом режиме их три в год — как и длительных. Стекла мутные, трубки не работают, приходится перекрикиваться.

Если приезжаешь на длинное, заходишь чуть позже. Оно длится три дня и проходит в здании, напоминающем старую студенческую общагу. Из неприятного — зимой надо ждать на морозе, пока всех впустят. Впускают по двое, холодно — особенно жалко детишек, которые мерзнут и пухнут со скуки. Телефоны и другие девайсы забирают на входе, в комнатах и в детской игровой висит телек с парой каналов, гулять не пускают. По коридорам носятся дети, играют в мячик. В игровой комнате делать особо нечего — она маленькая: грязный коврик с детским рисунком и собственно телек. Мужики смотрят там футбол.

Последние два раза меня не пустили. Пускать или не пускать на длительное предварительно решает комиссия, если речь не о родственниках. Отношение там ко всему вырабатывается наплевательское и смиренное. Дорога, ожидание, эти бумажки бесконечные — все начинаешь делать в дзене: пустили — слава богу, не пустили — пошли в жопу, скоро все равно увидимся. На тех в форме, с кем приходится сталкиваться, я всегда смотрю с сожалением и думаю, как их угораздило попасть на такую работу. Но они выглядят все довольно бодро и деловито. Видимо, не парятся, как и я по их поводу».

Илья Барамия (музыка): «Офигенное ощущение от песен Айгель — посылаешь минус, она присылает демо, и ты какое-то время думаешь: „Та-а-ак, это что было вообще?“ Потом, разобравшись в ее бесконечных наслоениях голоса, долго думаешь — да, это круто, но что с этим делать? А когда уже придумаешь, как это сделать понятным не с пятого, а с первого прослушивания, понимаешь — надо всем показать, такого вы еще не слышали. Я хотел, чтобы эта песня воспринималась, как стук колес поезда: вроде все одно и то же, но все время немного разное. И не использовать мелодических линий совсем — тогда очень красиво начинает работать голос».

Альбом «АИГЕЛ» «1190» можно послушать на Apple Music, «Яндекс.Музыке» и Google Play. Ближайшие концерты группы пройдут 17 ноября в петербургской «Танцплощадке» и 19 ноября в московских «16 тоннах».