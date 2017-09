Что мы слушали в августе. Плейлист «Медузы»

Послушать плейлист можно также в Google Music.

Герои плейлиста

Queens of The Stone Age. Джош Омме всегда любил буги-вуги и танцевальную музыку — и даже пытался вкраплять ее элементы в песни QOTSA. А теперь он посвятил танцам целый альбом. Омме давно уже не записывает бронебойный рок образца «Songs For The Deaf», и, кажется, на «Villians» он наконец делает то, что хочет сам, безо всяких оговорок и попыток угодить ожиданиям слушателей. Именно поэтому новый альбом QOTSA — самое цельное, крепкое и интересное произведение Омме с середины двухтысячных. Танцы!

Lil Peep. Лил Пипа называют Куртом Кобейном нового поколения, а его музыку — логичным развитием эмо. Татуированный рэпер читает мрачные, обреченные подростковые тексты о наркотиках и любви под минорные гитарные переборы и трэп-бит. Лил Пипа можно отнести к поджанру «саундклауд-рэпа» — нарочито небрежно записанного хип-хопа, который авторы выкладывают на Soundcloud, а потом собирают огромные залы. Пип, что удивительно, очень популярен в России: он не только собрал приличный зал в Москве еще до выхода альбома, но и снял клип на главный хит под названием «Гелик» в столице России.

Brand New. Награда в номинации «Возвращение года» — нью-йоркская эмо-группа Brand New выпустила в августе первый альбом за восемь лет. В начале 2000-х Brand New существовали в одном ряду с Yellowcard, Thursday, The Used и другими группами, совместившими альт-рок с эмо начала девяностых. Группа была хорошей, но не выдающейся. Альбом «Science Fiction» записывал, кажется, кто-то другой — это мрачная гитарная музыка с сильными мелодиями и простыми, но не пошлыми текстами о кризисе среднего возраста; как будто Weezer записали альбом о депрессии. Brand New переизобрели себя, и в новом виде они занимают пустующую нишу хорошей рок-группы для взрослой аудитории.

LCD Soundsystem. Еще одно возвращение — и снова чрезвычайно удачное. Джеймс Мерфи закрыл свой проект LCD Soundsystem в 2010-м на пике успеха, записав великие «Daft Punk Is Playing At My House» и «All My Friends», оставив всех без минималистичной, но изобретательной танцевальной музыки и текстов, впитывавших дух времени. По словам Мерфи, спустя несколько лет он вернулся к творчеству и стал писать музыку в духе LCD Soundsystem, но возрождать группу не хотел, сама мысль об этом ему была неприятна. Дэвид Боуи ему тогда сказал: нужно делать то, что тебе труднее всего, и преодолевать себя. Новый альбом LCD Soundsystem звучит ровно так, как и ждешь от Мерфи: злободневно, мечтательно и предельно лаконично. Альбом на самом деле вышел не августе, а 1 сентября, но мы решили, что не рассказать о нем прямо сейчас невозможно.

АИГЕЛ. Альбом татарского поэта Айгель Гайсиной вышел еще в мае, но незаслуженно был обойден вниманием. Ситуацию исправил клип на трек «Татарин», который группа АИГЕЛ (помимо Айгель это электронный музыкант Илья Барамия) представила в августе. Бойфренд Айгель сидит в тюрьме за драку, весь ее альбом — об этом, о мрачном тюремном мире, который существует рядом с нами. Айгель в совершенстве владеет словом и делает его невероятно пластичным: у нее фраза «мой парень тарарин в любви авторитарин» звучит не как издевательство над русским языком, а открывает новые его грани.

Rosemary loves a blackberry. За этим названием скрывается москвичка Диана Буркот, визуальный артист и талантливая барабанщица. Ее первый полноформатный альбом — это электронная рефлексия на тему мира социальных сетей, лайков, постов и комментариев, оформленная в виде пост-техно в духе Холли Херндон. У нее есть очень ценное умение из ритмических рисунков создавать дышащие и эмоциональные песни, пусть словами в них служит урчание кота Козявки и еле различимый, призрачный голос самой Буркот. Музыка для Дианы — просто инструмент, один из способов выражения, с таким же успехом проект Rosemary loves a blackberry мог быть фотовыставкой или инсталляцией в галерее современного искусства.

Tera Melos. Пионеры матрока Tera Melos играют довольно хаотичную музыку, в которой каждую секунду может измениться примерно все — и ни один ход нельзя предугадать заранее. Но в отличие от многих коллег по жанру, Tera Melos умеет из этого хаоса делать понятные и простые песни с поп-гармониями и панк-напором. Явление уникальное: ничего подобного просто никто не играет; а на «Trash Generator» Tera Melos еще и мелодичны как никогда.

Bicep. Лучший танцевальный альбом лета — это дебют ирландского дуэта Bicep. Очень живая и ностальгическая музыка, электроника с человеческим лицом, под которую одинаково хорошо плясать на вечеринке и задумчиво бродить теплым вечером. Как минимум одна песня с пластинки, сингл «Glue», ничем не уступает лучшим трекам канадского проекта Caribou, а это уже само по себе крайне высокое достижение.